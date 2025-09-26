به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای مقاومت با حضور سردار هدایت‌الله امیری، جانشین سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان، امام جمعه کیش، امام جمعه اهل سنت، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مسوولان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دفاع مقدس؛ گنج پایان‌ناپذیر ملت ایران

سردار هدایت‌الله امیری در این مراسم با یادآوری نقش مردم در دفاع مقدس و اهمیت انسجام ملی، گفت: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه گنجی عظیم است که امروز همچنان برای ملت ایران و آزادگان جهان الهام‌بخش است. رمز موفقیت ما در دفاع مقدس، مقاومت و انسجام ملی بود و این درس بزرگ، باید همچنان چراغ راه ملت ایران باشد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران نشان داد همان روحیه دفاع مقدس هنوز زنده است و دشمن هیچگاه توان ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را نخواهد داشت.

سردار امیری همچنین تأکید کرد: قدرت کشور ما در ایمان مردم، وحدت ملی و پیروی از رهبری است و هرگونه تهدید دشمن با همین سه عامل شکسته می‌شود. دفاع مقدس به ما آموخت که با توکل به خدا، مقاومت و انسجام، هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: امروز نیز دشمن با جنگ شناختی و روایت‌های تحریف‌شده می‌خواهد ذهن و قلب مردم را هدف قرار دهد، اما همان‌گونه که در دفاع مقدس با دست خالی پیروز شدیم، اکنون نیز با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی، این نبرد را پشت سر خواهیم گذاشت.

اقتدار، مقاومت و علم‌آموزی؛ پیام امام جمعه کیش

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای انقلاب گفت: تقارن آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید پیام روشنی دارد؛ اینکه تحصیل، تخصص و علم‌آموزی باید همراه با اقتدار و مقاومت باشد تا زمینه دفاع از کشور، دین و ارزش‌ها فراهم شود.

وی تاکید کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بار دیگر نشان داد مردم ایران اسلامی پای نظام، عزت و امنیت خود ایستاده‌اند و دشمنان محاسباتی غلط دارند.

امام جمعه کیش با بیان این که دفاع مقدس هویت ملی ما است و باید فرهنگ ایثار و مقاومت آن به نسل‌های بعد منتقل شود؛ افزود:این فرهنگ، اقتدار جمهوری اسلامی را تثبیت کرده و زمینه‌ساز بازدارندگی در مقابل دشمنان است.

دفاع مقدس، نماد وحدت ملی

شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش نیز دفاع مقدس را نماد وحدت ملی دانست و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، همه اقوام و مذاهب ایران اعم از شیعه و سنی، فارس، عرب، بلوچ و ترکمن دوشادوش یکدیگر از خاک و عزت ایران دفاع کردند. امروز نیز همین روحیه مقاومت و انسجام در جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی آشکار شد. دشمنان خواستند وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند اما ملت ما بار دیگر آنها را مأیوس ساخت.

وی بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا و استمرار فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس، یک مسیر است که از عاشورا آغاز شده و امروز در مقاومت ملت ایران ادامه دارد.

دفاع مقدس، تضمین‌کننده بقاء انقلاب و پایه‌گذار تمدن نوین اسلامی

اسدالله علیزاده، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت:دفاع مقدس هشت ساله آغاز راه مقاومت و حفظ نظام جمهوری اسلامی بود و دفاع ۱۲ روزه، مبنایی برای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی با محوریت ایران شد که از غرب آسیا تا شمال آفریقا ادامه خواهد داشت. نظام ولایت فقیه، حافظ اقتدار ملت ایران است و باید همواره از آن مراقبت کرد.

وی خاطر نشان کرد: حفظ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، نه تنها وظیفه ملی، بلکه افتخار ما است. یادواره‌هایی همچون این مراسم، تجدید میثاق با شهدا و تداوم مسیر مقاومت و اقتدار ایران اسلامی است.

از جمله برنامه‌های این مراسم، اجرای گروه سرود سبط النبی از مسجد امام حسن مجتبی (ع)، پخش کلیپ به مناسبت هفته دفاع مقدس و حضور ماشالله شاهمرادی، راوی دفاع مقدس برای بیان خاطرات خود از جبهه بود که حال و هوای مراسم را پر از معنویت و احساس همدلی کرد.

این مراسم با تجدید میثاق شرکت‌کنندگان با آرمان‌های شهدا و رهبری انقلاب اسلامی به پایان رسید.