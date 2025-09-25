قرعه کشی آخرین جایزه یک میلیاردی در جشن اختتامیه جشنواره تابستانی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جشنواره تابستانی امسال که با رکورد شکنی های خوبی در حوزه ورود گردشگری و تعداد پرواز در جزیره کیش همراه بود جمعه 4 مهر به پایان می رسد.

تاکنون در قالب جشنواره تابستانی کیش 3 جایزه یک میلیاردی به گردشگران، 3 جایزه یکصد میلیون تومانی به کیشوندان و صدها جایزه غیرنقدی به شرکت کنندگان درمراسم قرعه کشی اهدا شده است.

این درحالیست که در هریک از مراکز تجاری و خرید نیز دراین مدت با برگزاری مراسم قرعه کشی، جوایز متعدد نقدی وغیر نقدی به گردشگران وکیشوندان داده شده است.

گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره تابستانی کیش و قرعه کشی آخرین جایزه یک میلیاردی، جمعه 4 مهر با اجرای برنامه های شاد و مفرح درسالن کنسرت حال مریم برگزار می شود و عموم علاقمندان می توانند پیش از مراسم در محل برگزاری جشنواره، کارت قرعه کشی جوایز اهدایی درسالن را دریافت کنند.

شایان ذکر است با برنامه ریزی های انجام شده 20 آبان همزمان با روز کیش قرعه کشی جایزه یک میلیارد تومانی برای کیشوندان برگزار می شود.