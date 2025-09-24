آغاز پروازهای کیش-مشهد-کیش توسط هواپیمایی چابهار

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این پروازها به‌صورت منظم دو بار در هفته، روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.

مسافران و گردشگران برای خرید بلیت می‌توانند از طریق وب‌سایت شرکت هواپیمایی چابهار یا دفاتر خدمات مسافرتی معتبر اقدام نمایند.