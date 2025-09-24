خبرگزاری کار ایران
آغاز پروازهای کیش-مشهد-کیش توسط هواپیمایی چابهار
هواپیمایی چابهار از سوم مهرماه ۱۴۰۴ پروازهای منظم کیش–مشهد–کیش را به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزود.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این پروازها به‌صورت منظم دو بار در هفته، روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این پروازها به‌صورت منظم دو بار در هفته، روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.

️مسافران و گردشگران برای خرید بلیت می‌توانند از طریق وب‌سایت شرکت هواپیمایی چابهار یا دفاتر خدمات مسافرتی معتبر اقدام نماین

️مسافران و گردشگران برای خرید بلیت می‌توانند از طریق وب‌سایت شرکت هواپیمایی چابهار یا دفاتر خدمات مسافرتی معتبر اقدام نمایند.

 

 

