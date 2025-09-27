خبرگزاری کار ایران
عملیات امداد و نجات دریایی کیش برای تولد نوزاد️

خلیج فارس شامگاه اول مهر شاهد تولد نوزادی بود که در مسیر بندر چارک به جزیره کیش، با تلاش تیم پزشکی و هماهنگی بنادر، در دل دریا پا به دنیا گذاشت.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در شامگاه سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ بنا بر اعلام اضطراری شناور توحید قشم مبنی بر حضور یک خانم باردار با درد شدید زایمان، عملیات امداد و نجات دریایی آغاز شد.

️با توجه به شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و خارج بودن شناور ناجی از سرویس، با پیگیری اداره کل بنادر کیش، شناور کرو بوت گلوبال سوان در اختیار تیم عملیات قرار گرفت.

️تیم فوریت‌های پزشکی پس از اعزام فوری با شناور امداد، به دلیل شدت مواج بودن دریا امکان انتقال مادر به شناور را نیافت و ناچار به انتقال خود به شناور توحید قشم شدند. با حضور تیم فوریت های پزشکی در فاصله حدود ۸ مایلی شناور با کیش، عمل زایمان با موفقیت انجام شد و نوزاد در شب طوفانی و امواج دریای خلیج فارس، متولد شد.

️تیم فوریت های پزشکی مادر و نوزاد را در سلامت کامل ساعت ۲۴ با همراهی و پشتیبانی شناور امدادی و تیم فوریتهای پزشکی به کیش منتقل کردند.

 

