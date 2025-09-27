خبرگزاری کار ایران
افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس در ماکو

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس و غذاهای بومی و محلی با حضور امام جمعه، فرماندهان سپاه، هنگ مرزی، نیروی انتظامی و مسئولان منطقه آزاد ماکو گشایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این نمایشگاه به همت این  سازمان  و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و مرزبانی در محل نمایشگاه بین‌المللی ماکو برپا شده است.

در این رویداد فرهنگی – اجتماعی، بیش از ۵۰ غرفه در بخش اصلی نمایشگاه و ۲۰ غرفه عرضه غذاهای سنتی و محلی در محوطه روبروی نمایشگاه به معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردها می‌پردازند. همچنین در بخشی دیگر، ادوات و ماشین‌آلات زرهی و جنگی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه همه روزه پذیرای عموم مردم و علاقه‌مندان خواهد بود.

