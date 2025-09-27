به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ و در اقدامی نیک‌اندیشانه، سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به تهیه و توزیع ۳۲۰ بسته کمک آموزشی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار محدوده خود نمود. این اقدام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و اهتمام به تحقق عدالت آموزشی انجام شد تا دانش‌آموزان این مناطق بتوانند با امکانات مناسب، سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

هر یک از این بسته‌ها که شامل ۳۰ قلم لوازم التحریر و ملزومات آموزشی ضروری برای تحصیل است، با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان تهیه شده و از دوم مهرماه توسط مدیران مدارس، بین دانش‌آموزان توزیع شد. هدف از این طرح، کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها در تأمین ملزومات آموزشی و فراهم کردن زمینه‌ای برابر برای آموزش و پیشرفت تحصیلی تمامی دانش‌آموزان اعلام شده است.

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اهمیت طرح‌های حمایتی گفت: «حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، همواره یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بوده و برنامه‌ریزی برای تأمین بسته‌های آموزشی با دقت و نیازسنجی دقیق انجام شده است. این بسته‌ها شامل اقلام ضروری و کاربردی است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از داشتن وسایل مورد نیاز تحصیل محروم نشود.»

وی افزود: «تلاش ما بر این است که دانش‌آموزان بتوانند با انگیزه و نشاط، سال تحصیلی خود را آغاز کنند و زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود. امیدواریم این اقدام گامی مؤثر در ارتقای سطح علمی و فرهنگی منطقه باشد و نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی دانش‌آموزان ایفا کند.»

سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌های انسانی خود، اعلام کرد که توزیع بسته‌های آموزشی تنها آغاز فعالیت‌های حمایتی این مجموعه در حوزه آموزش و پرورش نیست و برنامه‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، زمینه رشد و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان فراهم شود.

همچنین، با توجه به تجربه موفق سال‌های گذشته، بسته‌های آموزشی این دوره با همکاری مدارس، مدیران و کارشناسان آموزشی منطقه شناسایی و بین دانش‌آموزان توزیع شد تا تمامی افراد واجد شرایط تحت پوشش این طرح قرار گیرند و هیچ دانش‌آموزی از دریافت این کمک‌ها باز نماند.

این اقدام سازمان منطقه آزاد انزلی، علاوه بر بعد آموزشی، دارای اهمیت اجتماعی و فرهنگی نیز است، چرا که موجب تقویت روحیه جمعی، همدلی و مسئولیت‌پذیری میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه محلی می‌شود. بر این اساس، برنامه‌های حمایتی سازمان در حوزه آموزش و پرورش به عنوان الگویی مؤثر برای ترویج عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر در سطح منطقه مطرح شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توزیع این بسته‌ها همچنان ادامه خواهد یافت تا تمامی دانش‌آموزان کم‌برخوردار در محدوده منطقه آزاد انزلی از امکانات آموزشی برخوردار شوند و سال تحصیلی خود را با انگیزه و امید آغاز کنند.

