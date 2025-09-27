خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1691885
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن هفته پرافتخار دفاع مقدس و به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ پنجشنبه سوم مهرماه، همزمان با فرارسیدن هفته پرافتخار دفاع مقدس و به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

این آیین با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، روح الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان، جمعی از مسئولین ادارات، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران همراه بود.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهار داشت: «شهدای عزیز با نثار خون خود عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی