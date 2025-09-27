برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ پنجشنبه سوم مهرماه، همزمان با فرارسیدن هفته پرافتخار دفاع مقدس و به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

این آیین با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، روح الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان، جمعی از مسئولین ادارات، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران همراه بود.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهار داشت: «شهدای عزیز با نثار خون خود عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم.»

انتهای پیام/