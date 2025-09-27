خبرگزاری کار ایران
همکاری برای عمران و توسعه شهری خرمشهر؛

نشست فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با نماینده شهردار تهران

نشست فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با نماینده شهردار تهران
پیرو بازدید شهردار تهران، در سوم خرداد ماه، جلسه‌ای با حضور فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر ، نماینده شهردار تهران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و شهردار خرمشهر در دفتر فرماندار برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ پنجشنبه سوم مهرماه ، پیرو بازدید دکتر زاکانی، شهردار تهران، در سوم خرداد ماه، جلسه‌ای با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر ، توکلی نماینده شهردار تهران، جناب سرهنگ لویمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و عبدالهی زاده شهردار خرمشهر در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های اجرایی برای تسریع پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تأکید بر هماهنگی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین محور این جلسه بود تا خرمشهر بیش از پیش شاهد توسعه و عمران پایدار باشد.

 

