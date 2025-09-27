نشست فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با نماینده شهردار تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ پنجشنبه سوم مهرماه ، پیرو بازدید دکتر زاکانی، شهردار تهران، در سوم خرداد ماه، جلسه‌ای با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر ، توکلی نماینده شهردار تهران، جناب سرهنگ لویمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و عبدالهی زاده شهردار خرمشهر در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های اجرایی برای تسریع پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تأکید بر هماهنگی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین محور این جلسه بود تا خرمشهر بیش از پیش شاهد توسعه و عمران پایدار باشد.

