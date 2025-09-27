پیام معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز جهانی گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام بدین شرح است:

به‌نام خالق هستی

پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، یادآور اهمیت این صنعت پویـا و اثرگذار در پیوند ملت‌ها، تقویت فرهنگ‌ها و توسعه پایدار است.

امروزه گردشگری نه تنها فرصتی برای شناخت میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ملت‌هاست، بلکه ابزاری مؤثر برای تحکیم همدلی، تعاملات سازنده و رونق اقتصادی به شمار می‌رود.

سازمان منطقه آزاد اروند با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی، گردشگری را به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار خود می‌داند و با برنامه‌ریزی هدفمند در مسیر جذب گردشگران داخلی و خارجی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از فعالان این عرصه گام برمی‌دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی گردشگری، این روز فرخنده را به فعالان، کارآفرینان و دوستداران حوزه گردشگری تبریک عرض می‌نمایم و امیدوارم با تلاش‌های جمعی، منطقه آزاد اروند بیش از پیش به مقصدی ارزشمند در عرصه ملی و بین‌المللی گردشگری تبدیل گردد.

