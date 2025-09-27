اتصال شلمچه به بصره؛ محور توسعه ترانزیت و رونق منطقه آزاد اروند
در نشست مشترک مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه اتصال ریلی شلمچه به بصره به عنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، در این نشست که در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، گفت:«اتصال ریلی شلمچه به بصره نهتنها یک پروژه عمرانی، بلکه گامی مهم در تسهیل تجارت و جابهجایی بار و مسافر بین ایران و عراق است. این مسیر میتواند حلقهای حیاتی در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب باشد و نقش منطقه آزاد اروند را در شبکه ترانزیتی منطقهای و بینالمللی بهطور چشمگیری ارتقا دهد.»
وی افزود:«توسعه حملونقل ریلی، افزایش ظرفیت بارهای ریلپسند و تسهیل تجارت مردمی از اولویتهای اصلی سازمان منطقه آزاد اروند است. با تکمیل این پروژه و همافزایی میان نهادهای ملی و منطقهای، شاهد رونق کسبوکارها، کاهش هزینههای حملونقل و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی خواهیم بود.»
در ادامه این نشست که مهندس مصطفی داودی معاون فنی و زیربنایی راهآهن ج.ا.ا و مهندس غلامحسین ولدی مدیرکل راهآهن جنوب نیز حضور داشتند، ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار داشت:«اتصال ریلی شلمچه به بصره یک پروژه ملی و فراملی است که علاوه بر ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، به تقویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی دو کشور کمک میکند. این مسیر میتواند بار قابل توجهی از ترددهای جادهای را به ریل منتقل کرده و با کاهش هزینه و زمان حملونقل، نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا کند.»
او خاطرنشان کرد:«راهآهن جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر دستگاههای مسئول، تمام توان خود را برای تکمیل این پروژه بهکار خواهد گرفت. هدف ما ایجاد یک مسیر پایدار، ایمن و اقتصادی برای جابهجایی بار و مسافر است.»
پروژه اتصال ریلی شلمچه به بصره به عنوان یکی از مهمترین طرحهای ترانزیتی کشور، با تکمیل زیرساختها میتواند ظرفیت جدیدی برای توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق ایجاد کرده و جایگاه منطقه آزاد اروند را به عنوان حلقهای کلیدی در شبکه حملونقل بینالمللی تثبیت کند.