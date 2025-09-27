اتصال شلمچه به بصره؛ محور توسعه ترانزیت و رونق منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، در این نشست که در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، گفت:«اتصال ریلی شلمچه به بصره نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه گامی مهم در تسهیل تجارت و جابه‌جایی بار و مسافر بین ایران و عراق است. این مسیر می‌تواند حلقه‌ای حیاتی در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب باشد و نقش منطقه آزاد اروند را در شبکه ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.»

وی افزود:«توسعه حمل‌ونقل ریلی، افزایش ظرفیت بارهای ریل‌پسند و تسهیل تجارت مردمی از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد اروند است. با تکمیل این پروژه و هم‌افزایی میان نهادهای ملی و منطقه‌ای، شاهد رونق کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی خواهیم بود.»

در ادامه این نشست که مهندس مصطفی داودی معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن ج.ا.ا و مهندس غلامحسین ولدی مدیرکل راه‌آهن جنوب نیز حضور داشتند، ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار داشت:«اتصال ریلی شلمچه به بصره یک پروژه ملی و فراملی است که علاوه بر ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، به تقویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی دو کشور کمک می‌کند. این مسیر می‌تواند بار قابل توجهی از ترددهای جاده‌ای را به ریل منتقل کرده و با کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا کند.»

او خاطرنشان کرد:«راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر دستگاه‌های مسئول، تمام توان خود را برای تکمیل این پروژه به‌کار خواهد گرفت. هدف ما ایجاد یک مسیر پایدار، ایمن و اقتصادی برای جابه‌جایی بار و مسافر است.»

پروژه اتصال ریلی شلمچه به بصره به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترانزیتی کشور، با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند ظرفیت جدیدی برای توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق ایجاد کرده و جایگاه منطقه آزاد اروند را به عنوان حلقه‌ای کلیدی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی تثبیت کند.

