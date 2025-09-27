به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهم‌نامه به‌منظور ارتقاء دسترسی به منابع علمی و فرهنگی در منطقه آزاد اروند و مینوشهر منعقد گردید.

در این نشست جبار سالم پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و عباس حسین‌زاده، مدیرکل کتابخانه‌های استان خوزستان بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه در این منطقه تأکید کردند.

گفتنی است؛ در قالب این تفاهم‌نامه، ارتقاء وضعیت کتابخانه‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

از جمله اهداف اصلی این همکاری که میتوان به آن اشاره کرد، احداث یک کتابخانه عمومی در مینوشهر به‌منظور ارتقاء دسترسی ساکنان این منطقه به منابع علمی و فرهنگی است؛ این کتابخانه قرار است به‌عنوان یکی از مراکز فرهنگی کلیدی مینوشهر فعالیت کند.

علاوه بر این، دو طرف بر تجهیز و به‌روزرسانی امکانات کتابخانه‌های عمومی منطقه آزاد اروند تأکید کردند. این اقدامات با هدف ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه‌ای و فراهم ساختن فضایی مناسب برای مطالعه عموم مردم منطقه صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از تفاهم‌نامه، برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک از جمله مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه‌ها و نشست‌های علمی و فرهنگی مطرح شده است. این رویدادها به‌منظور ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقاء آگاهی عمومی در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

جبار سالم پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم با تأکید بر اهمیت این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این اقدام بخشی از استراتژی ما برای ارتقاء سطح فرهنگ و دانش در منطقه است. دسترسی به منابع علمی و فرهنگی می‌تواند به گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.

عباس حسین‌زاده، مدیرکل کتابخانه‌های استان خوزستان، نیز با اشاره به اهمیت این همکاری افزود: این تفاهم‌نامه فرصتی است برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگی منطقه. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، برنامه‌های متنوع فرهنگی را در این منطقه به مرحله اجرا درآوریم.

این تفاهم‌نامه می‌تواند به‌عنوان بستری برای همکاری‌های بیشتر میان سازمان منطقه آزاد اروند و نهادهای فرهنگی استان، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی در این منطقه باشد.

