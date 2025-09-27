آغاز دوره «تورلیدر محلی دفاع مقدس» در منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، از آغاز برگزاری دوره آموزشی «تورلیدر محلی با گرایش دفاع مقدس» در این منطقه خبر داد و گفت: این دوره با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت راهنمایان گردشگری محلی طراحی و اجرا شده است.

به گفته وی، ۳۵ شرکت‌کننده در این دوره حضور دارند و آموزش‌ها توسط عاشوری، مدرس حوزه گردشگری، در سالن شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند ارائه می‌شود.

سالم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این منطقه در حوزه گردشگری دفاع مقدس افزود: وجود یادمان‌ها و آثار تاریخی ماندگار دوران جنگ تحمیلی ـ که بخش زیادی از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند ـ زمینه‌ساز استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی شده است. از این رو تربیت راهنمایان بومی متخصص، ضرورتی جدی برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند هدف اصلی این برنامه آموزشی را «پرورش نیروهای بومی آشنا با تاریخ و مفاهیم دفاع مقدس و توانمند در ارائه روایت‌های مستند به گردشگران» عنوان کرد و افزود: این دوره بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان در حوزه گردشگری فرهنگی و تاریخی محسوب می‌شود.

