آغاز دوره «تورلیدر محلی دفاع مقدس» در منطقه آزاد اروند

آغاز دوره «تورلیدر محلی دفاع مقدس» در منطقه آزاد اروند
دوره آموزشی «تورلیدر محلی با گرایش دفاع مقدس» با هدف تربیت راهنمایان بومی متخصص در روایت تاریخ جنگ تحمیلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در منطقه آزاد اروند آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، از آغاز برگزاری دوره آموزشی «تورلیدر محلی با گرایش دفاع مقدس» در این منطقه خبر داد و گفت: این دوره با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت راهنمایان گردشگری محلی طراحی و اجرا شده است.

به گفته وی، ۳۵ شرکت‌کننده در این دوره حضور دارند و آموزش‌ها توسط عاشوری، مدرس حوزه گردشگری، در سالن شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند ارائه می‌شود.

سالم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این منطقه در حوزه گردشگری دفاع مقدس افزود: وجود یادمان‌ها و آثار تاریخی ماندگار دوران جنگ تحمیلی ـ که بخش زیادی از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند ـ زمینه‌ساز استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی شده است. از این رو تربیت راهنمایان بومی متخصص، ضرورتی جدی برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند هدف اصلی این برنامه آموزشی را «پرورش نیروهای بومی آشنا با تاریخ و مفاهیم دفاع مقدس و توانمند در ارائه روایت‌های مستند به گردشگران» عنوان کرد و افزود: این دوره بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان در حوزه گردشگری فرهنگی و تاریخی محسوب می‌شود.

 

