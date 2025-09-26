به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ هم‌زمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، شبکه آبادان پخش ویژه‌برنامه‌های متنوعی را آغاز کرده است. این برنامه‌ها با هدف یادآوری رشادت‌های رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل امروز تهیه و تولید می‌شود.

در جدول پخش این هفته، بخش‌هایی همچون گفت‌و‌گو با فرماندهان و رزمندگان، مستند‌های موضوعی، گزارش‌های مردمی از خاطرات دوران جنگ، و همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است.

برنامه سازان و هنرمندان رسانه ملی اعلام کردند: ویژه‌برنامه‌ها در طول هفته دفاع مقدس به صورت گسترده از رادیو و تلویزیون محلی پخش خواهد شد تا بخشی از حماسه و ایثار مردم خوزستان در تاریخ ماندگار شود.

