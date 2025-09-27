مقام عراقی:
شلمچه – بصره پاسخگوی حجم تجارت ایران و عراق نیست
مدیر سابق طراحی و برنامهریزی وزارت حملونقل عراق: به دلیل حجم بالای کنونی تجارت دو کشور و نیز روند افزایش آن و در عین حال محدودیت فعلی شبکههای ریلی و جادهای ایران و عراق مسیرهای جدید و توسعه همزمان راهآهن و جاده میان دو طرف ضروری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ اتصال ریلی میان ایران و عراق، بهویژه اتصال ریلی شلمچه-بصره، طی چند دهه گذشته همواره مورد توجه طرفین بوده است. توسعه این خطوط میتواند حملونقل کالا و نیز سفرهای زیارتی، درمانی و گردشگری میان دوکشور را ارتقاء دهد.
درکنار ضرورت اتصال خط ریلی شلمچه-بصره که در حال حاضر در اولویت قرار دارد، کارشناسان معتقد هستند که فعالسازی مسیرهای دیگری مانند خسروی-خانقین و مهران-بدره نیز میتواند ظرفیت شبکه ریلی را افزایش دهد چرا که خطوط ریلی ایمن و پرظرفیت، ابزار مؤثری برای کاهش هزینهها و زمان حملونقل کالاهای حجیم و تجاری هستند. لذا توسعه شبکههای ریلی میان ایران و عراق میتواند به گسترش همکاریهای منطقهای و همگرایی اقتصادی میان کشورهای همسایه کمک کند.
در این رابطه در نشست بررسی توسعه همکاریهای حملونقل میان ایران و عراق، مهندس جاسم الحیدری، مدیر سابق طراحی و برنامهریزی وزارت حملونقل عراق، با تأکید بر ارتقای زیرساختهای جادهای و ریلی دو کشور گفت: «شبکه حملونقل ایران و عراق نقاط مشترک متعددی از جمله مسیرهای شلمچه–بصره و خسروی-خانقین دارد؛ اما با توجه به حجم بالای کنونی تجارت دو کشور و نیز روند افزایش آن صرف احداث خط شلمچه-بصره پاسخگوی نیازهای دو کشور نیست و باید مسیرهای ریلی جدیدی همچون مهران–بدره و خسروی-خانقین نیز احداث شوند.»
میزان تبادلات مالی بین ایران و عراق در بازه سالهای ۱۳۸۴-۱۴۰۳(میلیارد دلار)
الحیدری همچنین با اشاره به ضرورت شکلگیری مسیرهای جادهای در کنار ریل افزود:« توسعه همزمان خطوط ریلی و شبکه جادهای اهمیت ویژهای دارد، زیرا بهرهبرداری مؤثر از راهآهن بدون مسیرهای جادهای مکمل امکانپذیر نخواهد بود.
این مدیر سابق وزارت حمل و نقل عراق با اشاره به ضرورت اتصال ظرفیت ریلی دو کشور گفت: «اتصال خط شلمچه – بصره به طریقالتنمیه و ایجاد شهرکهای صنعتی در امتداد این مسیر عاملی مهم در تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است.»
وی در پایان تأکید کرد: ایدههای مطرحشده میتواند بهعنوان زمینه اولیه توسعه شبکههای حملونقل منطقهای عمل کرده و سبب اتصال عراق و ایران به سایر کشورهای منطقه نیز شود.
نشست مشترک اندیشکدههای ایران و عراق به ابتکار اندیشکده سحاب و الرواق، روز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ بهصورت آنلاین برگزار شد.
موضوع اصلی این نشست، نقش زیر ساخت های ارتباطی در ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی بود و بخش مهمی از گفتوگوها به بررسی اتصال ریلی ایران و عراق در مسیر شلمچه – بصره اختصاص یافت. از جمله مهمانان این برنامه مهندس جاسم الحیدری، کارشناس حوزه راه و مدیر سابق طراحی و برنامهریزی وزارت حملونقل عراق بود.