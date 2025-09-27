خبرگزاری کار ایران
واردات اولین محموله از مرز شلمچه و ارسال نخستین محموله صادراتی با رویه کارنه تیر از این گمرک
‌‌‌‌اولین محموله وارداتی از گمرک شلمچه ترخیص و برای نخستین بار یک محموله صادراتی ایران با استفاده از رویه بین‌المللی کارنه تیر (TIR) از مرز شلمچه به مقصد کشور کویت ارسال شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ هادی سعدیان، سرپرست گمرک شلمچه با اعلام این خبر گفت: این محموله هفته گذشته پس از انجام تشریفات گمرکی از طریق مرز زمینی شلمچه و عبور از خاک عراق به کویت منتقل شد.
‌‌‌‌اجرای این عملیات برای نخستین‌بار در این مسیر صورت گرفت.
وی افزود: استفاده از کارنه تیر باعث تسهیل در ترانزیت، کاهش توقف در مرزها و تسریع فرآیند صادرات می‌شود.
سعدیان افزود: این اقدام می‌تواند مسیر پایدار و اقتصادی جدیدی برای تجارت زمینی با کویت ایجاد کند.
‌‌‌‌هادی سعدیان گفت: ظرف چند روز گذشته و پس از اخذ کد وارداتی اولین محموله وارد گمرک شلمچه و تشریفات گمرکی آن انجام پذیرفت.
‌‌‌‌وی در پایان گفت؛ اخذ کد وارداتی و کارنه تیر این گمرک از مهم‌ترین دغدغه های که بازرگانان این منطقه همواره پیگیر آن بوده و با تلاش های صورت پذیرفته محقق گردید.⁩

 

