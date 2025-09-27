واردات اولین محموله از مرز شلمچه و ارسال نخستین محموله صادراتی با رویه کارنه تیر از این گمرک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ هادی سعدیان، سرپرست گمرک شلمچه با اعلام این خبر گفت: این محموله هفته گذشته پس از انجام تشریفات گمرکی از طریق مرز زمینی شلمچه و عبور از خاک عراق به کویت منتقل شد.

‌‌‌‌اجرای این عملیات برای نخستین‌بار در این مسیر صورت گرفت.

وی افزود: استفاده از کارنه تیر باعث تسهیل در ترانزیت، کاهش توقف در مرزها و تسریع فرآیند صادرات می‌شود.

سعدیان افزود: این اقدام می‌تواند مسیر پایدار و اقتصادی جدیدی برای تجارت زمینی با کویت ایجاد کند.

‌‌‌‌هادی سعدیان گفت: ظرف چند روز گذشته و پس از اخذ کد وارداتی اولین محموله وارد گمرک شلمچه و تشریفات گمرکی آن انجام پذیرفت.

‌‌‌‌وی در پایان گفت؛ اخذ کد وارداتی و کارنه تیر این گمرک از مهم‌ترین دغدغه های که بازرگانان این منطقه همواره پیگیر آن بوده و با تلاش های صورت پذیرفته محقق گردید.⁩

انتهای پیام/