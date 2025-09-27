ارتقای امنیت بدون جلب مشارکت عمومی امکان پذیر نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سرهنگ «رمضان گوروئی» فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به اجرای مشترک طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اظهار داشت: امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌‌ها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود.

وی افزود: امنیت یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین نیازهای انسان در هر جامعه ای است که در این ارتباط نقش پلیس جامعه محور در ارتقا امنیت اجتماعی و حفظ آرامش جامعه کلیدی و منحصر به فرد است.

سرهنگ گوروئی با بیان اینکه نیاز به امنیت از عمیق ترین و حیاتی ترین نیازهای اساسی انسان ها می باشد تصریح کرد: برای داشتن یک جامعه امن و ایده آل مشارکت مردم با پلیس الزامی است.

وی با اشاره به خط ارتباطی پلیس با مردم از طریق شماره های رایگان ۱۹۷ ،۱۱۰ و۱۱۶ بیان داشت: پلیس به عنوان خادم مردم خطوطی را به صورت رایگان در اختیار عموم جامعه قرار داده تا ضمن گزارش موارد مشکوک و امنیتی به پلیس ،فعالیت و عملکرد خادمان خود در مجموعه فراجا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، معتقدیم حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندی ارتباط مستقیمی با یکدیگر داشته و این موضوع از نیازهای اساسی مردم محسوب می شود.

وی با اشاره به استمرار طرح های مختلف در تفرجگاه‌ها و اماکن عمومی، به نقش مردم در تامین امنیت جامعه تا کید و خاطرنشان کرد: پلیس مصمم است با ایجاد یک رابطه صمیمی با مردم امنیت و آرامش را برای شهروندان به ارمغان بیاورد و با کسانی که باعث سلب آسایش و امنیت جامعه هستند قاطعانه برخورد قانونی خواهد کرد.

