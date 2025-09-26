به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رقابت‌ها با حضور ۳۸ شمشیرباز نخبه از شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اهواز و دزفول در حال برگزاری است. ورزشکاران در سه اسلحه فلوره، اپه و سابر و در رده‌های سنی مختلف به مصاف یکدیگر می‌روند.

مسابقات بانوان تحت عنوان «دومین دوره جام فردخت» و رقابت‌های آقایان با نام «دومین دوره جام اتحاد» پیگیری می‌شود.

این رویداد با همکاری هیئت شمشیربازی منطقه آزاد اروند، هیئت شمشیربازی خوزستان، هیئت شمشیربازی آبادان (میزبان)، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، مدیریت ورزش این سازمان، شرکت ملی پالایش نفت آبادان و اداره ورزش و جوانان آبادان برگزار می‌شود.

هیئت شمشیربازی خوزستان و منطقه آزاد اروند در ماه‌های اخیر با برگزاری اردوهای تخصصی، مسابقات مستمر و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های کشوری، مسیر پرورش نسل تازه‌ای از استعدادهای این رشته را هموار کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند جایگاه شمشیربازی خوزستان را در سطح ملی ارتقاء دهد.

انتهای پیام/