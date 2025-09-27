مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
سرمایه انسانی سالم، محور توسعه ارس است
در حاشیه پیادهروی بزرگ خانوادگی منطقه آزاد ارس که با پوشش زنده تلویزیونی از شبکه سه و شبکه سهند همراه بود، مدیرعامل این سازمان از بهرهبرداری مجموعه ورزشهای ساحلی ارس در روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد: ورزش همگانی یک فرهنگ زندگی است و سرمایهگذاری بر سلامت مردم، شتابدهنده اصلی توسعه در همه حوزههاست.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدمزاده در مصاحبه زنده با برنامه «صبح و نشاط» شبکه سه سیما با تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران و خانوادههای شهدا، این همایش پیاده روی بزرگ مردمی را نماد امید، سلامتی و حرکت مصمم در راه ارزشها و آرمانهای شهدا خواند.
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به جایگاه بیبدیل سرمایههای انسانی اظهار داشت: ارزشمندترین سرمایه هر جامعه انسانهای آن هستند. هرچه این سرمایه سالمتر، شادابتر و پویاتر باشد مسیر پیشرفت در حوزههای صنعتی، تجاری و کشاورزی هموارتر میشود.
مقدمزاده با بیان اینکه بر اساس برنامهریزی راهبردی و آیندهنگرانه در منطقه آزاد ارس، تأمین زیرساختهای ورزشی در اولویت کاری این سازمان قرار دارد از یک دستاورد بزرگ در این مسیر خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاشهای بیوقفه همکاران در سازمان و به حول قوه الهی موفق به احداث مجموعه ورزشهای ساحلی ارس شدهایم که انشالله تا چند روز آینده طی مراسمی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه آزاد ارس به عنوان قطب صنعتی،کشاورزی و تجاری شمال غرب کشور افق روشنی برای این مجموعه ورزشی جدید ترسیم کرد و افزود: انشالله با افتتاح این مجموعه این توفیق را خواهیم داشت که میزبان رویدادهای ورزشی ملی و حتی منطقهای در حوزه ورزشهای ساحلی باشیم تا همگان شاهد ظرفیتهای بینظیر ارس باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در بخش پایانی سخنانش بر نگاه ویژه این سازمان به مقوله ورزش تأکید کرد و بیان داشت: ما بهصورت جدی معتقدیم ورزشهای همگانی تنها یک فعالیت جسمی ساده نیست بلکه یک فرهنگ زندگی است که به سلامت، شادابی و پویایی سرمایههای انسانی جامعه کمک میکند و آنان را برای حرکت در مسیر تعالی و توسعه کشور توانمند میسازد.
وی در پایان تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با تمام ظرفیتهای خود از برگزاری هرگونه رویداد ورزشی اعم از برنامههای قهرمانی و یا رویدادهای خانوادگی و همگانی حمایت همهجانبه به عمل خواهد آورد.
لازم به توضیح است؛ همایش پیادهروی بزرگ خانوادگی در منطقه آزاد ارس با استقبال پرشور مردم، امروز راس ساعت ۷صبح در این منطقه آغاز و بصورت زنده از شبکه سه سیما و شبکه استانی سهند پخش شد.