دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با فرمانده سپاه عاشورا و فرمانده قرارگاه منطقه ای عاشورا بمناسبت هفته دفاع مقدس

دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با فرمانده سپاه عاشورا و فرمانده قرارگاه منطقه ای عاشورا بمناسبت هفته دفاع مقدس
به مناسبت فرارسیدن هفته پرشکوه دفاع مقدس دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دیدارهایی جداگانه با سردار اصغر عباسقلی‌زاده، فرمانده سپاه عاشورا و سردار سرتیپ پاسدار جلیل بابازاده، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت و فرارسیدن این هفته را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در این دیدارهای صمیمانه که با هدف پاسداشت حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد با تبریک این ایام بر نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین صلابت و اقتدار امروز ایران اسلامی تأکید کرد.

مقدم زاده با تجلیل از رشادت‌های فرزندان ایران زمین در هشت سال جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: پاسداران انقلاب و فرزندان بسیجی این خطه در همه عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم پیشگام و الگو بوده‌اند و این روحیه جهادی همواره سرمایه بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این نشست سردار عباسقلی‌زاده نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس این ایام را یادآور روزهایی دانست که مردان و زنان این سرزمین با ایمانی راسخ و ایثاری مثال‌زدنی در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردند. 

وی افزود: روحیه استقامت و اتحاد ملی متجلی در دوران دفاع مقدس در سال‌های پس از آن نیز بارها در مواجهه با چالش‌های مختلف تکرار شده و ملت ایران همواره با تکیه بر همان ارزش‌ها پیروز میدان بوده‌اند.

فرمانده سپاه عاشورا در پایان از تلاش‌ها و خدمات سازمان منطقه آزاد ارس در راستای حمایت از صنعت، رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری تقدیر کرد.

همچنین در دیدار جداگانه دکتر مقدم‌زاده با سرتیپ پاسدار بابازاده،فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا نیز بر اهمیت هفته دفاع مقدس به عنوان نماد خلق حماسه‌های بزرگ مردمی تأکید شد. 

سرتیپ پاسدار بابازاده در این دیدار اظهار داشت: ملت ایران در آن دوران سخت با دستانی خالی در برابر رژیم بعثی و حامیان بین‌المللی آن ایستاد و به برکت آن ایثارها، فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شد. بر ماست که قدر این میراث گران‌بها را بدانیم و آن را پاس بداریم.

 

