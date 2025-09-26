اختتامیه جشنواره تابستانی ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در آیینی با شکوه و با حضور جمع کثیری از مسئولان، ارسوندان و مردم شهرستان جلفا، جشنواره تابستانی ارس با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری به کار خود پایان داد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در این مراسم با تشریح دستاوردهای درخشان این جشنواره از طراحی و اجرای ۳۰ برنامه جامع در قالب چندین رویداد کوچک و بزرگ خبر داد و اعلام کرد: این جشنواره تنها یک مجموعه برنامه نبود، بلکه حرکتی هدفمند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری، به‌ویژه گردشگری خرید در منطقه آزاد ارس بود.

وی اضافه کرد: جشنواره تابستانی ارس نه تنها یک فصل تابستان پربار را برای منطقه به ارمغان آورد، بلکه سنگ بنای محکمی برای تداوم رونق و پویایی در تمام فصول سال شد.

محمد مسعودی‌نیا با اشاره به برنامه‌های شاخصی همچون ششمین دوره طرح ملی صبا و جشنواره توانمندی‌های روستاییان، بر پیوست فرهنگی-آموزشی تمامی رویدادها تأکید کرد و نمونه‌هایی مانند تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور در جشن میلاد را نماد این رویکرد دانست.

مسعودی‌نیا با اعلام برنامه‌ریزی مدون برای نیمه دوم سال نوید داد: ارس در ادامه این مسیر موفق، میزبان رویدادهای متنوع و جذاب دیگری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و گردشگری خواهد بود تا رضایتمندی ارسوندان، فعالان اقتصادی، گردشگران و مسافران را بیش از پیش فراهم کند.

لازم به توضیح است؛ اجرای زنده محمد علیزاده، خواننده پرطرفدار کشور و گروه‌های موسیقی محلی آذری، تجلیل از مقام آوران رشته های مختلف قران و نهج البلاغه و جشنواره خوارزمی دانش آموزی، همراه با برگزاری قرعه‌کشی‌ و نورافشانی از دیگر بخش‌های اختتامیه جشنواره تابستانی ارس بود.

