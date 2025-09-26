خبرگزاری کار ایران
تیم شهید خسروی قهرمان مسابقات فوتسال هفته دولت در منطقه آزاد ارس شد

تیم شهید خسروی قهرمان مسابقات فوتسال هفته دولت در منطقه آزاد ارس شد
همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت، مسابقات فوتسال کارکنان دستگاه‌های اجرایی منطقه آزاد ارس با قهرمانی تیم شهید خسروی به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ در آیینی با حضور مسئولان منطقه آزاد ارس، مسابقات فوتسال کارکنان دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، پس از ده روز رقابت ورزشی به کار خود پایان داد.

این مسابقات به همت مدیریت اجتماعی و تفریحات سالم سازمان منطقه آزاد ارس  و با هدف ترویج نشاط اجتماعی و ورزش همگانی و با مشارکت فعال هشت تیم از ادارات و نهادهای مختلف این منطقه از ۲۲ تا ۳۱ شهریور ماه برگزار شد. 

 در پایان این رقابت‌ها و پس از بازی‌های فشرده، تیم شهید خسروی موفق شد عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کند. همچنین تیم گمرک جلفا به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم شهید اروجی نیز جایگاه سومی را کسب کرد.

 

