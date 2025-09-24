به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم با حضور «محمدمهدی احمدی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود فلاحی» جانشین فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان، مدیران موزه‌های دفاع مقدس آبادان و خرمشهر و جمعی از مسئولان استانی و منطقه‌ای برگزار شد.

این آیین به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس برپا شد و طی آن از تعدادی از رزمندگان و حماسه‌سازان آبادان و خرمشهر با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم محمدرضا حکمی عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر نقش محوری فرهنگ و همگرایی اجتماعی در تداوم مسیر ارزش‌های دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای پیشبرد اهداف فرهنگی هستیم. بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ارتقای سطح فرهنگی جامعه و گسترش دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی منجر شود.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره آیت اله جمی امام جمعه فقید آبادان و سلحشوری این مقام مذهبی در دوران ۸سال دفاع مقدس، افزود: فرهنگ و هنر زیربنای توسعه پایدار جامعه‌اند و توجه به ارزش‌های دفاع مقدس می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده برای حضور فعال‌تر و مسئولانه‌تر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

در ادامه جانشین سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی هزاران جانباز و آزاده تقدیم کشور شد گفت: رزمندگان آبادانی و خرمشهری خانه و کاشانه و جسم خود را از دست دادند اما اجازه ندادند امام تنها بماند.

مسعود فلاحی جنگ تحمیلی را نبرد اندیشه، تفکر و عقیده در برابر دشمن دانست و ادامه داد: برای پیروزی در دفاع از کشور هزینه‌های زیادی تقدیم و پای لبیک گویی خود ایستادگی کردیم.

در این همایش که با هدف قدردانی از ایثارگران برپا و در بخش‌های مختلف آن از رزمندگان آبادان و خرمشهر تجلیل شد، نقش فرهنگ در بازتاب ارزش‌های دفاع مقدس و تأثیر آن بر هویت جمعی جامعه مورد تأکید قرار گرفت.

