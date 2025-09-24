همایش تجلیل و تکریم از حماسهسازان دفاع مقدس در منطقه آزاد اروند برگزار شد
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، صبح امروز سالن همایشهای شهید سیاح طاهری سازمان منطقه آزاد اروند میزبان نخستین همایش تجلیل و تکریم از حماسهسازان دفاع مقدس بود؛ آیینی که با حضور جمعی از مقامات کشوری، استانی و محلی، یادآور رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم با حضور «محمدمهدی احمدی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود فلاحی» جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان، مدیران موزههای دفاع مقدس آبادان و خرمشهر و جمعی از مسئولان استانی و منطقهای برگزار شد.
این آیین به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس برپا شد و طی آن از تعدادی از رزمندگان و حماسهسازان آبادان و خرمشهر با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم محمدرضا حکمی عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر نقش محوری فرهنگ و همگرایی اجتماعی در تداوم مسیر ارزشهای دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری، همدلی و استفاده از ظرفیتهای مشترک برای پیشبرد اهداف فرهنگی هستیم. بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها میتواند به ارتقای سطح فرهنگی جامعه و گسترش دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت اله جمی امام جمعه فقید آبادان و سلحشوری این مقام مذهبی در دوران ۸سال دفاع مقدس، افزود: فرهنگ و هنر زیربنای توسعه پایدار جامعهاند و توجه به ارزشهای دفاع مقدس میتواند الهامبخش نسلهای آینده برای حضور فعالتر و مسئولانهتر در عرصههای فرهنگی و اجتماعی باشد.
در ادامه جانشین سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی هزاران جانباز و آزاده تقدیم کشور شد گفت: رزمندگان آبادانی و خرمشهری خانه و کاشانه و جسم خود را از دست دادند اما اجازه ندادند امام تنها بماند.
مسعود فلاحی جنگ تحمیلی را نبرد اندیشه، تفکر و عقیده در برابر دشمن دانست و ادامه داد: برای پیروزی در دفاع از کشور هزینههای زیادی تقدیم و پای لبیک گویی خود ایستادگی کردیم.
در این همایش که با هدف قدردانی از ایثارگران برپا و در بخشهای مختلف آن از رزمندگان آبادان و خرمشهر تجلیل شد، نقش فرهنگ در بازتاب ارزشهای دفاع مقدس و تأثیر آن بر هویت جمعی جامعه مورد تأکید قرار گرفت.