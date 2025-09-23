اصغر حسن زاده گان به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده مدیر عامل منطقه آزاد ارس، طی حکمی اصغر حسن زادگان را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت این سازمان منصوب کرد.

اصغر حسن زادگان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی منابع انسانی با بیش از بیست سال سابقه خدمت در استان و از مدیران باتجربه استانداری می باشد. از آخرین سمت های او میتوان عضویت و مدیریت هسته گزینش استانداری آذربایجان شرقی نام برد.

وی هم اکنون مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل منطقه آزاد ارس می باشد.

لازم به توضیح است پیش از این، محمد امین بزارپور فرشی این مسئولیت را بر عهده داشت.

