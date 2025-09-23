وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان وارد منطقه آزاد ارس شدند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز صبح وارد منطقه آزاد ارس شدند.

در بدو ورود آنها بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، هادی مقدم زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و برخی مسئولان شهرستانی از این مقام ارشد دولتی استقبال کردند.

وزیر راه و شهرسازی در جریان این سفر بازدیدهایی از محورهای مواصلاتی منطقه خواهد داشت و جلسه مشترکی نیز با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواهد داشت.

انتهای پیام/