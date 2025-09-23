خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان وارد منطقه آزاد ارس شدند

وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان وارد منطقه آزاد ارس شدند
کد خبر : 1690259
لینک کوتاه کپی شد.

فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی به همراه شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز سه شنبه یکم مهرماه وارد منطقه آزاد ارس شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز صبح وارد منطقه آزاد ارس شدند.

در بدو ورود آنها بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، هادی مقدم زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و برخی مسئولان شهرستانی از این مقام ارشد دولتی استقبال کردند.

 وزیر راه و شهرسازی در جریان این سفر بازدیدهایی از محورهای مواصلاتی منطقه خواهد داشت و جلسه مشترکی نیز با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی