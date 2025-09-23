وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان وارد منطقه آزاد ارس شدند
فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی به همراه شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز سه شنبه یکم مهرماه وارد منطقه آزاد ارس شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز صبح وارد منطقه آزاد ارس شدند.
در بدو ورود آنها بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، هادی مقدم زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و برخی مسئولان شهرستانی از این مقام ارشد دولتی استقبال کردند.
وزیر راه و شهرسازی در جریان این سفر بازدیدهایی از محورهای مواصلاتی منطقه خواهد داشت و جلسه مشترکی نیز با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواهد داشت.