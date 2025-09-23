پنجم مهر ماه به نام «روز آبادان» نامگذاری شود
فرماندار آبادان از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه آیینی با محوریت حضور مردم در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: نامهنگاریهای لازم برای نامگذاری پنجم مهر به نام «روز آبادان» انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، «خسرو پیرهادی» فرماندار آبادان در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: واقعیت این است که طی سالهای گذشته نتوانستیم آنگونه که باید حق مطلب را ادا کنیم؛ حال آنکه پنجم مهر و شکست حصر آبادان یک موضوع ملی و نقطه عطف در تاریخ دفاع مقدس است.
وی با اشاره به عملیات ثامنالائمه (ع) افزود: این عملیات فتحالباب بسیاری از پیروزیهای دوران دفاع مقدس بود و پنجم مهر میتواند نماد ماندگاری رشادتهای مردم آبادان باشد؛ به همین دلیل پیشنهاد نامگذاری این روز به نام «روز آبادان» مطرح و مورد موافقت استاندار قرار گرفته است.
فرماندار آبادان با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در بزرگداشت این ایام گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه آئینی در شهرستان تدارک دیده شده که ۹ برنامه شاخص از جمله گرامیداشت شهدای آموزش و پرورش، هفتم مهر روز آتشنشان، پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا و غبار روبی گلزار شهدا برگزار خواهد شد.
پیرهادی تصریح کرد: مردمیسازی مهمترین شاخصه این مراسمات است؛ ما میخواهیم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آبادان نه صرفاً به عنوان یک مراسم رسمی، بلکه به عنوان یک رویداد مردمی و امیدآفرین برای نسلهای امروز و فردا برگزار شود.