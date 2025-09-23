خبرگزاری کار ایران
پنجم مهر ماه به نام «روز آبادان» نامگذاری شود

فرماندار آبادان از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه آیینی با محوریت حضور مردم در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: نامه‌نگاری‌های لازم برای نامگذاری پنجم مهر به نام «روز آبادان» انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «خسرو پیرهادی» فرماندار آبادان در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: واقعیت این است که طی سال‌های گذشته نتوانستیم آن‌گونه که باید حق مطلب را ادا کنیم؛ حال آنکه پنجم مهر و شکست حصر آبادان یک موضوع ملی و نقطه عطف در تاریخ دفاع مقدس است.

وی با اشاره به عملیات ثامن‌الائمه (ع) افزود: این عملیات فتح‌الباب بسیاری از پیروزی‌های دوران دفاع مقدس بود و پنجم مهر می‌تواند نماد ماندگاری رشادت‌های مردم آبادان باشد؛ به همین دلیل پیشنهاد نامگذاری این روز به نام «روز آبادان» مطرح و مورد موافقت استاندار قرار گرفته است.

فرماندار آبادان با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در بزرگداشت این ایام گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه آئینی در شهرستان تدارک دیده شده که ۹ برنامه شاخص از جمله گرامیداشت شهدای آموزش و پرورش، هفتم مهر روز آتش‌نشان، پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا و غبار روبی گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

پیرهادی تصریح کرد: مردمی‌سازی مهم‌ترین شاخصه این مراسمات است؛ ما می‌خواهیم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آبادان نه صرفاً به عنوان یک مراسم رسمی، بلکه به عنوان یک رویداد مردمی و امیدآفرین برای نسل‌های امروز و فردا برگزار شود.

 

