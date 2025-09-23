بیش از ۲ هزار تن خارک، رطب و خرما در خرمشهر برداشت شد
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: بیش از ۲ هزار تن خارک، رطب و خرما از ابتدای عملیات برداشت تاکنون از نخلستانهای این شهرستان برداشت شده است.
به گزارش ایلنا ه نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، «یاسر شریفی» مدیر جهاد کشاورزی آبادان، اظهار کرد: در این مدت، یکهزار و ۵۰۰ تن خارک و رطب و حدود ۶۵۰ تن خرما از سطح ۵۰۰ هکتار نخلستانهای خرمشهر برداشت شده است.
وی با بیان که برداشت خرما از ابتدای شهریور آغاز شده و تا اواسط مهرماه نیز ادامه دارد افزود: ۲ کارگاه فرآوری خرما در خرمشهر فعال است و برای حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر به پیش بینی خرید سه هزار تن خرما توسط کارگاههای بسته بندی اشاره کرد و گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از هشت هزار تن خرما در شهرستان خرمشهر تولید و برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه عمده ارقام موجود در شهرستان استعمران، برحی، بریم، زاهدی است ادامه داد: هرساله در کنار مصرف تازه خوری، خشک کردن و فرآوری خانگی، ارسال به استانهای مختلف و صادرات این محصول به کشورهای هدف نیز در دستور کار است.
شریفی از استمرار فعالیت شبکه مراقبت و پیش آگاهی دولتی و بخش خصوصی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستان و بیش از ۳۵ هزار هکتار زراعت تحت پوشش شبکه مراقبت دولتی قرار دارد.
وی افزود: ناظرین شبکه مراقبت در بخش خصوصی و دولتی با حضور در نخلستانها و مزارع، باعث انتقال دانش کشاورزی و ارتقای سطح علمی کشاورزان میشوند.
به گزارش ایرنا شهرستان خرمشهر ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار نخلستان دارد که از این میزان یک هزار و ۴۰۵ هکتار از آن بارور و یک هزار و ۴۲۵هکتار به صورت نهال یا غیر بارور هستند.
عمده نخلستان های بارور در خرمشهر از نوع تجاری استعمران است.