ارتقاء بندر اروند کنار به سطح قابل قبول
بندر اروندکنار به سطح مطلوب و قابل قبول ارتقاء خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ جواد سعدونزاده نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مردم اروندکنار مهمترین خواسته مردم منطقه را در زمینه گمرک دانست و گفت: از نظر نرمافزاری و مصوبههایی که در دورههای گذشته و در این دوره برای گمرک اروندکنار در نظر گرفته شد آن را به یک سطح بسیار خوب و قابل قبولی رسانده است و باید در فکر تجهیز و ایجاد زیرساختهای بندری باشیم.
وی افزود: در صورت انجام تعهدات از نظر ظرفیتهای گمرکی، انبارداری و ترانزیت کالا اروندکنار میتواند به یک قطب قابل قبولی در استان تبدیل شود که این امر هم میتواند باعث اشتغال زایی شود و هم بخشهای اقتصادی و بازرگانی شهر را نیز فعالتر کند.
او ادامه داد: در این زمینه مذاکراتی انجام شده و باید گرههای اداری و نیروهای نظارتی اصلاح شود تا کار تجاری و بازرگانی بدون دغدغه و سریع انجام شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل آب کشاورزی و آب شرب منطقه گفت: تا یک ماه آینده با پیگیریهای انجام شد تلاش میشوذ تحولی در بهبود آب و کم کردنای سی آن داشته باشیم تا بتوانیم نخلهای گرانبهای منطقه دچار آسیب نشوند.
سعدون زاده افزود: برای رفع مشکل آب شرب به دو تا سه ماه زمان نیاز است تا آبی که برای تصفیه برداشت میشود از کانالهای آبیاری جدا و با آمیختن آب غدیر که در آبادان تولید میشود آب شرب اروندکنار و روستاهای منطقه به صورت مطلوب تامین شود.