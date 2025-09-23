برگزاری مسابقات و تورنمنتهای مختلف برای پیشرفت رشته کشتی آبادان
رییس هیات کشتی منطقه آزاد اروند گفت: مسابقات و تورنمنتهای مختلف در منطقه با هدف پیشرفت کشتیگیران در سنین مختلف برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، «امید وزیریپور» رییس هیات کشتی منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که کشتی منطقه آزاد اروند در سالهای اخیر در میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ کسب کرده مجوز برگزاری چنین مسابقاتی را دریافت کردیم.
وی ادامه داد: بدون شک در سال جاری شاهد برگزاری مسابقات ملی و دورههای آموزشی در سطح بالا در منطقه آزاد اروند خواهیم بود تا کشتیگیران آبادانی و خرمشهری با فنون روز کشتی آشنا شوند.
رییس هیات کشتی منطقه آزاد اروند گفت: برگزاری مسابقات و تورنمنتهای مختلف در ردههای سنی متفاوت راه برای پیشرفت کشتی در شهرهای آبادان و خرمشهر را فراهم میکند و این موضوع با حمایت مسئولان و ارگانهای مختلف شکل خواهد گرفت.
وزیریپور بیان کرد: حضور پرشور همشهریان و علاقهمندان در سالن مسابقات، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، پشتوانهای بزرگ برای کشتیگیران منطقه خواهد بود، حمایت مستقیم مردم از کشتیگیران جوان منطقه، انگیزه آنان را دوچندان میکند و زمینهساز موفقیتهای بیشتر در میادین ملی و بینالمللی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به کشتی پایه نگاه ویژه دارد ادامه داد: برای قویتر شدن پشتوانه کشتی منطقه توجه به ردههای سنی نونهالان و نوجوانان باعث قدرتمندتر شدن کشتی در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان میشود.
رئیس هیات کشتی منطقه آزاد اروند گفت: در حال حاضر زیرساختهای خوبی برای رشته کشتی در منطقه آزاد اروند فراهم شده است اما باید امکانات بیشتر شود تا زمینه جذب کشتیگیران افزایش یابد.
وزیریپور افزود: سعی داریم در سال تحصیلی با استفاده از استعدایابان و برگزاری مسابقات بین مدارس، استعدادهای این منطقه را شناسایی و برای رشد آنها برنامهریزی کنیم.