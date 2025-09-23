خرمشهر میزبان اولین دوره توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی منطقه آزاد اروند
خرمشهر نخستین دوره آموزش و توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی منطقه آزاد اروند در سال تحصیلی جدید را برگزار میکند. این دوره، همزمان با برنامه تخصصی مدیریت راهبرانه و مدرسه کیفی برای مدیران، از دوم تا پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در خرمشهر و مناطق تابعه اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد آموزشی با هدف ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی حرفهای معلمان و تقویت مهارتهای مدیریتی مدیران طراحی شده و توسط آکادمی رهیار تهران با همکاری آموزش و پرورش خرمشهر و گروه علمی – تخصصی صالحان شریف برگزار میشود.
شرکتکنندگان علاوه بر آموزشهای نظری، در کارگاههای عملی مهارتهای خود را در محیط واقعی مدارس تمرین میکنند و این فرصت را دارند تا آموختههای خود را در شرایط واقعی به کار ببندند. سازمان منطقه آزاد اروند نیز با پشتیبانی مالی و فنی دوره، نقش عملیاتی در اجرای برنامه و تجهیز امکانات آموزشی ایفاء میکند.
این دوره بخشی از برنامههای مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت مدارس ابتدایی است و در مراحل بعدی با محوریت آبادان و سایر مناطق تابعه ادامه خواهد داشت.