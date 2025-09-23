خبرگزاری کار ایران
طرح صبا‌۶ در منطقه آزاد ارس با استقبال چشمگیر نوجوانان به کار خود پایان داد

طرح صبا‌۶ در منطقه آزاد ارس با استقبال چشمگیر نوجوانان به کار خود پایان داد
اختتامیه ششمین دوره طرح صبا با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان منطقه آزاد ارس، عصر روز گذشته با حضور گسترده مسئولان محلی و خانواده‌ها برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اختتامیه برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان شهرستان جلفا با عنوان طرح صبا ۶ با حضور امام جمعه شهر جلفا، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس، فرمانده سپاه ناحیه جلفا و برخی مدیران ارس  و با حضور نوجوانان و خانواده ها در پردیس ارس دانشگاه تهران برگزار شد .

در ابتدای این مراسم معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با ارائه گزارشی از روند اجرایی طرح صبا ۶ اعلام کرد: این طرح با استقبال بی‌نظیر خانواده‌ها روبه‌رو شد و با تنوع محتوایی و تمرکز بر مهارت‌آموزی، میزبان بیش از ۱۲۰۰ کودک و نوجوان بود.

محمد مسعودی نیا افزود: برنامه‌های این دوره به‌گونه‌ای طراحی شده بود که بتواند پاسخگوی طیف وسیعی از علایق و نیازهای نوجوانان منطقه باشد.

از سوی دیگرحجت‌الاسلام هادوی، امام جمعه شهر جلفا نیز در این مراسم با تقدیر از سازمان منطقه آزاد ارس برای تدارک برنامه‌های غنی و هدفمند، بر ضرورت توجه به اوقات فراغت نوجوانان در فصل تابستان تأکید کرد و گفت: اجرای چنین طرح‌هایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هدایت استعدادهای جوانان بسیار مؤثر است.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مدرسان بومی در این دوره‌ها را عاملی مهم در تقویت هویت محلی و توسعه مهارت‌های نسل جوان دانست.

لازم به توضیح است در ششمین دوره از طرح صبا طیف وسیعی از کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و مهارتی شامل ۲۲ کارگاه‌ از جمله نقاشی، خوشنویسی، سفالگری، قصه‌گویی، نجوم، بازیگری، مجری‌گری، طراحی، ایدیتوری، تایپ، طراحی سایت، آموزش ابزارهای هوش مصنوعی، چرم‌دوزی، بادکنک‌آرایی، مجسمه‌سازی، نقاشی روی سفال، آشپزی، مدیریت رسانه در خانواده، منجمی و گویندگی از بیست مرداد تا پایان شهریور در محل آمفی تئاتر پردیس ارس دانشگاه تهران برگزار شد که با استقبال پرشور ۱۲۰۷ نفر از نوجوانان همراه بود. در پایان این آیین از آثار برتر هنری و علمی شرکت‌کنندگان و همچنین از مدرسان فعال طرح تجلیل شد.

 

اخبار مرتبط
