دیدار مدیرعامل منطقه آزاد ارس با فرمانده سپاه ناحیه جلفا به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این دیدار که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ارج نهادن به ایثارگری‌های رزمندگان برگزار شد، با اشاره به نقش شهدا در عزت و امنیت و آرامش کشور گفت: شهیدان مشعل‌های فروزانی هستند که مسیر سربلندی ایران اسلامی را روشن کرده‌اند و پاسداشت یاد و راه آنان وظیفه‌ای همیشگی ما است.

وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر و ایستادگی و مقاومت مردم کشورمان اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با اتحاد و ایستادگی دشمن را ناکام گذاشت، در این جنگ نیز شاهد اتحاد مثال زدنی مردم کشورمان بودیم، نیروهای مسلح در کنار یگدیگر نیز با ایمان، ایثار و همبستگی، هیمنه دشمنان را در هم شکستند.

سرهنگ پاسدار خوش‌ترکیب، فرمانده سپاه ناحیه جلفا، ضمن قدردانی از حمایت‌های منطقه آزاد ارس در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، بر اهمیت همکاری همه دستگاه‌ها در تقویت روحیه جهاد و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

