دیدار مدیرعامل منطقه آزاد ارس با فرمانده سپاه ناحیه جلفا به مناسبت هفته دفاع مقدس
به مناسبت هفته دفاع مقدس، دکتر هادی مقدمزاده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، با سرهنگ پاسدار کریم خوشترکیب، فرمانده سپاه ناحیه شهرستانجلفا دیدار و بر ضرورت پاسداشت مقام شامخ شهدا و یادآوری رشادتهای رزمندگان، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این دیدار که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ارج نهادن به ایثارگریهای رزمندگان برگزار شد، با اشاره به نقش شهدا در عزت و امنیت و آرامش کشور گفت: شهیدان مشعلهای فروزانی هستند که مسیر سربلندی ایران اسلامی را روشن کردهاند و پاسداشت یاد و راه آنان وظیفهای همیشگی ما است.
وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر و ایستادگی و مقاومت مردم کشورمان اشاره کرد و افزود: همانگونه که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با اتحاد و ایستادگی دشمن را ناکام گذاشت، در این جنگ نیز شاهد اتحاد مثال زدنی مردم کشورمان بودیم، نیروهای مسلح در کنار یگدیگر نیز با ایمان، ایثار و همبستگی، هیمنه دشمنان را در هم شکستند.
سرهنگ پاسدار خوشترکیب، فرمانده سپاه ناحیه جلفا، ضمن قدردانی از حمایتهای منطقه آزاد ارس در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، بر اهمیت همکاری همه دستگاهها در تقویت روحیه جهاد و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.