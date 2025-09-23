خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌سازی مدارس منطقه آزاد ارس برای استقبال از ماه مهر

آماده‌سازی مدارس منطقه آزاد ارس برای استقبال از ماه مهر
کد خبر : 1690228
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن ماه مهر و فصل تحصیلی، مدارس محدوده منطقه آزاد ارس با همت و برنامه‌ریزی مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان شدند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴٠۴_۱۴٠۵ مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس با هدف ایجاد محیطی بانشاط و ایمن برای تحصیل و ارتقای بصری فضای مدارس اقدام به  پاکسازی، رفع و روب و نظافت و رنگ آمیزی مدارس منطقه برای زدودن غبار یکسالۀ تعطیلیات تابستانی نمود.

از جمله اقدامات شاخص در این زمینه نظافت محوطه های داخل و بیرونی مدارس، زیباسازی و نقاشی دیوارهای مدرسه کوثر کوی شاهمار بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی