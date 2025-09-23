به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴٠۴_۱۴٠۵ مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس با هدف ایجاد محیطی بانشاط و ایمن برای تحصیل و ارتقای بصری فضای مدارس اقدام به پاکسازی، رفع و روب و نظافت و رنگ آمیزی مدارس منطقه برای زدودن غبار یکسالۀ تعطیلیات تابستانی نمود.

از جمله اقدامات شاخص در این زمینه نظافت محوطه های داخل و بیرونی مدارس، زیباسازی و نقاشی دیوارهای مدرسه کوثر کوی شاهمار بود.

انتهای پیام/