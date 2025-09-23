هوشمندسازی و شفافیت، اولویت توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش ایلنا؛ در این نشست معاونین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گزارش جامعی از عملکرد پنج‌ماهه سازمان‌های مناطق آزاد ارائه کردند و موضوعات کلیدی شامل اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تدوین سند تحول مناطق آزاد، اصلاح قوانین اداره مناطق، توسعه اقتصاد دیجیتال، راه‌اندازی بورس بین‌الملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک و هوشمندسازی خدمات بررسی شد.

همچنین تعیین ماموریت اختصاصی و سه پروژه پیشران هر منطقه، صادرات مجدد، انتشار شاخص‌های عملکردی و مدل تامین مالی مناطق آزاد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طبق اعلام؛ سامانه ثبت گمرکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جایگزینی سامانه ثبت آماری در شرف راه‌اندازی است. تخصیص سهمیه ارزی در جهت واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالای مصرفی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همکاری با بانک مرکزی فراهم شده است.

همچنین تخصیص ارز برای نیمه دوم سال جاری برای واحدهای تولیدی ارزبر، با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی امکان‌پذیر شد. در این رابطه، اخذ نظر دستگاه‌ به دبیرخانه شورای‌عالی واگذار شده و مقرر شده است در سال آتی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به نیابت از سازمان‌های مناطق بعنوان دستگاه تخصیص ارز انتخاب و سهمیه ارزی مشابه وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت دریافت کند.

امکان واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی و حداکثر 5 سال ساخت نیز پس از تایید وزیر محترم اقتصاد، در هیات دولت جهت طرح در جلسه هیات محترم وزیران قرار دارد.

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز پس از استماع گزارش عملکرد پنج‌ماهه مناطق و نقطه‌نظرات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد هفتگانه، بر تداوم هوشمندسازی خدمات، تسهیل فرآیندهای گمرکی، شفافیت آماری صادرات و حمایت از واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد و خواستار پیگیری سریع اجرای سامانه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار شد.

