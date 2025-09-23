خبرگزاری کار ایران
نشست تخصصی بررسی بخش اول و دوم مطالعات طرح جامع منطقه آزاد ارس برگزار شد

اولین نشست تخصصی بررسی فصل اول و دوم مطالعات طرح جامع منطقه آزاد ارس، در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل  سازمان منطقه ازاد ارس؛ این نشست با حضور اعضای شورای پژوهشی، نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران و کارشناسان سازمان منطقه آزاد ارس و همچنین تیم کارشناسی شرکت مشاور طرح برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی و واکاوی یافته‌های اولیه مطالعات در 5 محدوده منفصل منطقه، تحلیل وضعیت اقتصادی و بازار، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تطبیق مطالعات با اسناد ملی و بالادست از جمله سند آمایش سرزمین و سند لجستیک کشور و نمونه کاوی و مطالعات مرتبط جهانی است. 

در این نشست، نمایندگان شرکت مشاور به ارائه جامعی از روند مطالعات، روش‌شناسی، داده‌های جمع‌آوری‌شده و تحلیل‌های مقدماتی پرداختند.

گفتنی است، منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی شمال غرب کشور، نقش بسزایی در توسعه ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دارد و تکمیل طرح جامع آن، گامی بلند در جهت شتاب‌بخشی به این فرآیند است.

 

