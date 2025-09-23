خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همزمان با آغاز سال تحصیلی؛

زنگ مهر و مقاومت در منطقه آزاد انزلی نواخته شد

زنگ مهر و مقاومت در منطقه آزاد انزلی نواخته شد
همزمان با فرارسیدن اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه ابتدایی طالب‌آباد منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بندر انزلی، معاونین و مدیران سازمان و جمعی از مسئولان محلی و فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با فرارسیدن اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه ابتدایی طالب‌آباد منطقه آزاد انزلی با حضور مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل ، نریمان یوسفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بندر انزلی، معاونین و مدیران سازمان و جمعی از مسئولان محلی و فرهنگی برگزار شد .

در این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با نواختن زنگ مهر و مقاومت، آغاز سال تحصیلی جدید را رسماً اعلام کرد. وی در سخنانی ضمن تبریک به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های آنان، مدرسه را سنگ بنای رشد و توسعه کشور دانست و تأکید کرد: «دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی آینده ایران اسلامی هستند و نقش مهمی در ساختن فردای روشن این سرزمین ایفا می‌کنند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از دانش‌آموزان خواست تا نگاه خلاقانه و اندیشه‌های نوآورانه خود را در مسیر توسعه و آبادانی روستاها و مناطق محل زندگی‌شان به کار گیرند و افزود: «سازمان منطقه آزاد انزلی آماده است تا ایده‌ها و پیشنهادهای ارزشمند دانش‌آموزان را در قالب‌های مختلف همچون شعر، نقاشی، متن و داستان دریافت و در مسیر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مورد استفاده قرار دهد. این مشارکت می‌تواند الگویی برای پیوند میان نسل جدید و فرآیندهای توسعه‌ای منطقه باشد.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر جایگاه آموزش در تحقق توسعه پایدار، ادامه داد: «هیچ جامعه‌ای بدون علم و دانش پیشرفت نمی‌کند. امروز باید بیش از هر زمان دیگر به کیفیت آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین توجه کرد و همه دستگاه‌ها موظفند در کنار نهاد آموزش و پرورش، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای نسل آینده باشند.»

این آیین در فضایی پرنشاط و همراه با شور و شوق دانش‌آموزان برگزار شد و پیام امید، پویایی و دانایی را به جامعه مخابره کرد. نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در نخستین روز سال تحصیلی در منطقه آزاد انزلی نه تنها نمادی از آغاز دوباره تلاش برای علم‌اندوزی است، بلکه یادآور ضرورت حفظ ارزش‌های معنوی و فرهنگی در کنار توسعه علمی کشور به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
