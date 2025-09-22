آغاز هفته دفاع مقدس با عطرافشانی مزار شهدای گمنام در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم که در گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس با حضور امام جمعه، فرمانده انتظامی ویژه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات جزیره، فرماندهی پایگاه پدافند هوایی، فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی کیش و تمامی نهادهای نظامی و انتظامی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزارشد حاضران با عرافشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام با آرمان های امام(ره) و انقلاب تجدید پیمان کردند.