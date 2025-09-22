خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز هفته دفاع مقدس با عطرافشانی مزار شهدای گمنام در جزیره کیش

آغاز هفته دفاع مقدس با عطرافشانی مزار شهدای گمنام در جزیره کیش
کد خبر : 1689792
لینک کوتاه کپی شد.

در گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس مزار شهدای گمنام کیش غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم که در گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس با حضور امام جمعه، فرمانده انتظامی ویژه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات جزیره، فرماندهی پایگاه پدافند هوایی، فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی کیش و تمامی نهادهای نظامی و انتظامی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزارشد حاضران با عرافشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام با آرمان های امام(ره) و انقلاب تجدید پیمان کردند.

گفتنی است امسال در گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار محوری "ما فاتحان قُله ایم"، 60 برنامه فرهنگی و هنری درجزیره کیش برگزار می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی