در نشست هماندیشی مدیران روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد مطرح شد؛
تاکید رضا مسرور بر همافزایی، خلاقیت و برندسازی در روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد
نشست هماندیشی مدیران روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد با حضور رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رضا مسرور در این نشست پس از استماع گزارش اقدامات مدیران روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد ضمن قدردانی از تلاشهای آنها، روابط عمومیها را بهمثابه یک خانواده واحد دانست و گفت: همانگونه که اعضای یک خانواده مشکلات یکدیگر را برطرف میکنند، روابط عمومیهای مناطق نیز باید با همدلی و همافزایی، در مسیر اطلاعرسانی و اثرگذاری اجتماعی حرکت کنند.
مسرور با تاکید بر ضرورت همافزایی در انتشار اخبار افزود: لازم است اخبار مناطق آزاد تنها محدود به همان منطقه نباشد؛ برای مثال خبرهای کیش میتواند در انزلی بازتاب یابد و یا اخبار چابهار در ارس منتشر شود. این اقدام سرمایه اجتماعی را افزایش داده و موجب تقویت جایگاه مناطق آزاد در افکار عمومی خواهد شد.
وی در ادامه خلاقیت در روابط عمومیها را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: با تحلیل درست دادهها، اطلاعرسانی هوشمندانه و تولید محتوا میتوان واقعیتها را به افکار عمومی منتقل کرد. برندسازی مناطق آزاد نیز باید بر اساس عملکرد واقعی شکل گیرد، چرا که بهترین تبلیغ، ارائه عملکرد موفق است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به موضوع ایجاد رادیو و تلویزیون مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: اگر این موضوع جمعبندی شود، میتوانیم امسال اجرای آن را آغاز کنیم. این رسانهها باید چندزبانه (انگلیسی، عربی، روسی و …) باشند تا پیام مناطق آزاد به سطح بینالمللی نیز منتقل شود.
مسرور در ادامه با بیان اینکه روابط عمومیها نباید صرفا به برگزاری نمایشگاهها محدود شوند، گفت: نمایشگاهها مفیدند اما اولویت اصلی نیستند. روابط عمومیها باید از روشهای خلاقانهتر برای اطلاعرسانی و اثرگذاری بهره ببرند و همزمان در کنار مدیران، با طراحی نظام پیشنهادات به بهبود فرآیندها کمک کنند.
لزوم برگزاری رویدادهای اثرگذار در مناطق آزاد
وی به اهمیت برگزاری رویدادهای اثرگذار در مناطق آزاد نیز اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد ظرفیتهای گستردهای در برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی و اقتصادی دارند. رویدادها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت برند مناطق، میتوانند بهعنوان ابزار تبلیغاتی کمهزینه و حتی درآمدزا عمل کنند. بهویژه در حوزه ورزش، امکانات خوبی در مناطق آزاد وجود دارد که باید به بهترین شکل برای میزبانی رقابتها و رویدادهای ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین بر نقش روابط عمومیها در انعکاس دستاوردهای سایر مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: بیان خبرهای خوب در شرایط دشوار کشور بسیار مهم است. کشور نیازمند سرمایه اجتماعی است، سازمانهای مناطق آزاد باید بیشتر در حوزه سرمایه اجتماعی کار کنند. باید امید آفرینی را در ذهن مردم ایجاد کنیم؛ از راهاندازی خط کشتیرانی چابهار به مسقط گرفته تا پروژههای اروند و کیش، بازتاب این دستاوردها حتی در سایر مناطق موجب تقویت انسجام و اعتماد عمومی میشود.
مسرور در پایان با اشاره به ظرفیتهای فردی و تخصصی مدیران روابط عمومی افزود: هر یک از شما استعدادها و توانمندیهای ارزشمندی دارید که باید در خدمت ارتقای مناطق آزاد قرار گیرد. روابط عمومیها جایگاهی کلیدی در تغییر افکار عمومی و افزایش رضایتمندی مردم دارند و میتوانند صدای مناطق آزاد را در سطح ملی و بینالمللی پررنگتر کنند.
روابط عمومیها بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور هستند
مدیرکل حوزه و قائممقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این در نشست گفت: شناخت مخاطب، مدیریت تصویر، خلق برند، روایتسازی و مدیریت بحران ارکان اصلی روابط عمومی است.
سعیدربیعی با اشاره به ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز، روسیه و کشورهای همسایه افزود: روابط عمومیها میتوانند با روایتسازی هوشمندانه و جریانسازی رسانهای، به تقویت دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد کمک کنند.
ربیعی، با انتقاد از نبود تصویر واحد از مناطق آزاد، بر ایجاد کمپینهای مشترک اطلاعرسانی، انتشار چندلایه اخبار در رسانههای رسمی، شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی و نیز گسترش ارتباطات بینالمللی تاکید کرد.
وی افزود: رویدادهای نوآورانه مانند مسابقات بینالمللی بازیهای رایانهای میتواند برند مناطق آزاد را جهانی کند.
قائممقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار پرهیز از تمرکز بر اخبار کوچک و توجه به اخبار اثرگذار و سرمایهساز اجتماعی شد و تصریح کرد: افکار عمومی مناطق آزاد را یکپارچه قضاوت میکند و روابط عمومیها باید با اقدامات هدفمند، تصویر مثبت و سرمایه اجتماعی برای کشور ایجاد کنند.
مدیریت افکار عمومی و توسعه بینالملل
مشاور امور اجرایی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به ضعف موجود در حوزه بینالملل مناطق آزاد، بر ترسیم نقشه راه مشخص و حضور فعال رسانههای خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: افتخار ما نباید صرفا ایجاد دفاتر رسانههای داخلی در مناطق باشد، بلکه باید رسانههای معتبر خارجی نیز در مناطق آزاد ما دفتر نمایندگی داشته باشند.
ارمیا مهدوی، مدیریت افکار عمومی را فراتر از اطلاعرسانی دانست و گفت: با فضاسازی رسانهای میتوان اجرای پروژهها، سند تحول مناطق آزاد و اصلاح قوانین را به یک خواست عمومی تبدیل کرد و از هم پاشیدگی مدیریتی در آینده جلوگیری کرد.
مشاور امور اجرایی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر لزوم معرفی و بهکارگیری کارشناسان متخصص در رسانهها تاکید کرد و گفت: در حالی که در کشور کارشناسان حوزههای خودرو، مالیات و سیاست خارجی حضور فعال دارند، مناطق آزاد نیز باید دهها کارشناس شاخص معرفی کنند تا در رسانهها و فضای عمومی دیدگاههای تخصصی ارائه دهند.
گفتنی است، این نشست با حضور مدیران روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد چابهار، انزلی، ارس، اروند، ماکو، کیش و قشم برگزار شد و هر یک از مدیران، ضمن ارائه گزارش اقدامات و عملکرد خود، راهکارها و پیشنهادات خود را نیز مطرح کردند.