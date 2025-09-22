جشنواره خوراک سنتی «طعم اروند» در منطقه آزاد اروند برگزار میشود
به مناسبت هفته گردشگری، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند جشنواره خوراک سنتی «طعم اروند» را برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این جشنواره در دو سطح «بانوان» و «سرآشپزهای مراکز اقامتی و پذیرایی» از ۹ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در دو نقطه برپا خواهد شد؛ در آبادان بلوار ساحلی بهمنشیر و در خرمشهر بلوار ساحلی جنب پل جهانآرا.
بر اساس اعلام دبیرخانه، علاقهمندان میتوانند تا تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام در این جشنواره اقدام کنند.
جشنواره «طعم اروند» با هدف معرفی ظرفیتهای آشپزی محلی، ترویج فرهنگ غذایی بومی و ایجاد رقابت سالم میان فعالان حوزه خوراک و پذیرایی برگزار خواهد شد.