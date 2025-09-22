خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه صنایع دستی در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود

کد خبر : 1689537
به مناسبت هفته گردشگری، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند نمایشگاه صنایع دستی را با حضور هنرمندان بومی آبادان و خرمشهر برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نمایشگاه از ۵ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در دو محل برپا خواهد شد.

این رویداد در آبادان بلوار ساحلی بهمنشیر و در خرمشهر بلوار ساحلی جنب پل جهان‌آرا، برگزار خواهد می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه اقدام کنند.

نمایشگاه صنایع دستی منطقه آزاد اروند با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، حمایت از تولیدات بومی و ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل تجربه میان هنرمندان برگزار می‌شود.

 

