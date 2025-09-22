پیروزی ارزشمند تیم پدیده منطقه آزاد انزلی مقابل صدرنشین لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور
نماینده منطقه آزاد انزلی با غلبه بر تیم شیبای کرج به جایگاه سوم جدول صعود کرد
تیم فوتبال ساحلی پدیده منطقه آزاد انزلی در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور، روز گذشته (۲۹ شهریور) در دیداری حساس و پرهیجان موفق شد با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ تیم قدرتمند و صدرنشین شیبای کرج را شکست دهد.
کسب این ۳ امتیاز ارزشمند سبب شد تیم پدیده با جهشی چشمگیر در جدول ردهبندی، به جایگاه سوم صعود کرده و امیدهای خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیمفصل افزایش دهد.
تیم پدیده منطقه آزاد انزلی در چارچوب رقابتهای آینده خود، روز جمعه ۴ مهر در ورزشگاه ساحلی منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم چلیچه شهرکرد خواهد رفت. این دیدار از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و پیروزی در آن میتواند مسیر صعود نماینده انزلی را هموارتر سازد.
مدیران تیم و اعضای کادر فنی با قدردانی از حمایتهای هواداران، حضور پرشور و دلگرمکننده مردم منطقه را در دیدار آینده عاملی مهم برای تداوم روند موفقیتهای تیم پدیده عنوان کردند. بیتردید همراهی و حمایت اجتماعی از این تیم نوپا میتواند سهم بزرگی در ثبت دستاوردهای ورزشی در سطح ملی ایفاء کند.