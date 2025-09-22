خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی ارزشمند تیم پدیده منطقه آزاد انزلی مقابل صدرنشین لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور

نماینده منطقه آزاد انزلی با غلبه بر تیم شیبای کرج به جایگاه سوم جدول صعود کرد

نماینده منطقه آزاد انزلی با غلبه بر تیم شیبای کرج به جایگاه سوم جدول صعود کرد
کد خبر : 1689519
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال ساحلی پدیده منطقه آزاد انزلی در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور، روز گذشته (۲۹ شهریور) در دیداری حساس و پرهیجان موفق شد با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ تیم قدرتمند و صدرنشین شیبای کرج را شکست دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این مسابقه که با حضور  پرشور تماشاگران برگزار شد، از ابتدا با حملات دو تیم آغاز گردید و لحظات جذاب و پرهیجانی را برای علاقه‌مندان به فوتبال ساحلی رقم زد. تیم پدیده منطقه آزاد انزلی با نمایشی هماهنگ، انسجام تیمی و روحیه جنگندگی توانست برتری خود را بر حریف دیکته کرده و یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های فصل را به دست آورد.

کسب این ۳ امتیاز ارزشمند سبب شد تیم پدیده با جهشی چشمگیر در جدول رده‌بندی، به جایگاه سوم صعود کرده و امیدهای خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم‌فصل افزایش دهد. 

تیم پدیده منطقه آزاد انزلی در چارچوب رقابت‌های آینده خود، روز جمعه ۴ مهر در ورزشگاه ساحلی منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم چلیچه شهرکرد خواهد رفت. این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و پیروزی در آن می‌تواند مسیر صعود نماینده انزلی را هموارتر سازد.

مدیران تیم و اعضای کادر فنی با قدردانی از حمایت‌های هواداران، حضور پرشور و دلگرم‌کننده مردم منطقه را در دیدار آینده عاملی مهم برای تداوم روند موفقیت‌های تیم پدیده عنوان کردند. بی‌تردید همراهی و حمایت اجتماعی از این تیم نوپا می‌تواند سهم بزرگی در ثبت دستاوردهای ورزشی در سطح ملی ایفاء کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی