نماینده منطقه آزاد انزلی با غلبه بر تیم شیبای کرج به جایگاه سوم جدول صعود کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این مسابقه که با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد، از ابتدا با حملات دو تیم آغاز گردید و لحظات جذاب و پرهیجانی را برای علاقه‌مندان به فوتبال ساحلی رقم زد. تیم پدیده منطقه آزاد انزلی با نمایشی هماهنگ، انسجام تیمی و روحیه جنگندگی توانست برتری خود را بر حریف دیکته کرده و یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های فصل را به دست آورد.

کسب این ۳ امتیاز ارزشمند سبب شد تیم پدیده با جهشی چشمگیر در جدول رده‌بندی، به جایگاه سوم صعود کرده و امیدهای خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم‌فصل افزایش دهد.

تیم پدیده منطقه آزاد انزلی در چارچوب رقابت‌های آینده خود، روز جمعه ۴ مهر در ورزشگاه ساحلی منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم چلیچه شهرکرد خواهد رفت. این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و پیروزی در آن می‌تواند مسیر صعود نماینده انزلی را هموارتر سازد.

مدیران تیم و اعضای کادر فنی با قدردانی از حمایت‌های هواداران، حضور پرشور و دلگرم‌کننده مردم منطقه را در دیدار آینده عاملی مهم برای تداوم روند موفقیت‌های تیم پدیده عنوان کردند. بی‌تردید همراهی و حمایت اجتماعی از این تیم نوپا می‌تواند سهم بزرگی در ثبت دستاوردهای ورزشی در سطح ملی ایفاء کند.

انتهای پیام/