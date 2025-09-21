خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفرهای دریایی پر رونق در تابستان ۱۴۰۴؛

ورود بیش از۱۲ هزار مسافر دریایی به کیش

ورود بیش از۱۲ هزار مسافر دریایی به کیش
کد خبر : 1689517
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل بنادر کیش از رشد چشمگیر سفرهای دریایی به این جزیره در روزهای پایانی تابستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا راکیان با اشاره به آمار ورود و خروج مسافران و خودروها از طریق بنادر جزیره گفت: از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه، ۱۲ هزار و ۷۳۰ مسافر و ۶ هزار و ۸۲۰ دستگاه خودرو وارد جزیره شده اند و در همین بازه زمانی ۵ هزار و ۶۳۰ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.

وی افزود: در حال حاضر جابه‌جایی مسافران و خودروها با ۱۱ فروند لندینگ‌کرافت انجام می‌شود که ۹ فروند در مسیر بندر چارک و ۲ فروند در مسیر بندر آفتاب فعال هستند. همچنین ۸ فروند شناور تندرو نیز در حمل‌ونقل مسافران فعالیت می‌کنند. با توجه به استقبال گسترده و کاهش تدریجی گرمای هوا، انتظار می‌رود سفرهای دریایی در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.

راکیان درباره علت استقبال بیشتر مسافران از بندر چارک نسبت به بندر آفتاب گفت: امکانات رفاهی بیشتر در بندر چارک یکی از عوامل این موضوع است. همچنین فاصله زمانی طولانی تر سفر دریایی از چارک به کیش برای گردشگران مطلوب‌تر است. بسیاری از مسافران تمایل دارند برای گردش در شهرهای استان هرمزگان صبح زود از کیش به چارک بروند و شب هنگام بازگردند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره راه‌اندازی سفرهای مستقیم کیش–بندر لنگه تأکید کرد: به دلیل نبود برخی امکانات از جمله گمرک، تاکنون این مسیر برقرار نشده است، اما برای برقراری سفرهای شبانه یا موقت بررسی‌های ایمنی در حال انجام است تا در صورت فراهم شدن شرایط، عملیاتی شود.

سرپرست اداره‌کل بنادر کیش در پایان از مذاکرات و جلسات مستمر با بخش خصوصی برای ورود شناورهای مدرن به ناوگان حمل‌ونقل دریایی خبر داد و اظهار کرد: با تحقق این برنامه، کیفیت خدمات دریایی کیش ارتقاء  پیدا خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی