اجرای 60 برنامه فرهنگی و هنری در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش با بیان این که به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۶۰ برنامه متنوع در جزیره کیش برگزار می شود افزود: برنامه‌ها با شعار محوری "ما فاتحان قُله ایم" اجرا می‌شوند و یگان‌های نظامی مستقر در جزیره شامل پدافند هوایی ارتش، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی ویژه، بسیج ، سازمان منطقه آزاد کیش و نهاد امامت جمعه در اجرای آن مشارکت دارند.

میرزاده تأکید کرد: امسال ۸ برنامه در سطح جزیره به عنوان برنامه‌های اصلی و ۵۲ برنامه دیگر در محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج اجرا خواهند شد. آموزش و پرورش و دانش‌آموزان نیز نقش ویژه‌ای در این برنامه‌ها ایفا می‌کنند.

وی درخصوص برنامه زمان‌بندی هفته دفاع مقدس افزود:

مراسم عطر‌افشانی مزار شهدای گمنام، ۳۱ شهریور ساعت ۸ صبح در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار می‌شود.

زنگ مهر و مقاومت، اول مهر ساعت ۸ صبح در مدارس جزیره نواخته می‌شود.

مراسم شب شعر با حضور شعرای ملی و بومی، دوم مهر ساعت ۱۹:۳۰ در سالن خوارزمی مرکز همایش های بین المللی برگزار می‌شود.

یادواره شهدای مقاومت و اقتدار، سوم مهر ساعت 20 در سالن مینوی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

ویژه ‌برنامه فرهنگی تحت عنوان "دفاع همچنان باقی‌است"، سوم و چهارم مهر ساعت ۲0 در اسکله تفریحی اجرا خواهد شد.

مراسم تجلیل از سربازان نمونه، چهارم مهر ساعت ۱۲ در مصلی بزرگ کیش برگزار می‌شود.

و همایش رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس، پنجم مهر ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ابن‌سینای مرکز همایش های بین المللی برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش درپایان در خصوص بخش دیگری از برنامه های هفته دفاع مقدس افزود: گروه‌های جهادی در مدارس و محلات کم‌برخورداربیش از ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر و اقلام ضروری را به دانش‌آموزان اهدا می‌کنند. جامعه پزشکی خدمات رایگان درمانی ارائه می‌دهد و بسیج حقوقدانان نیز خدمات مشاوره حقوقی رایگان در سطح مساجد ارائه می‌کنند.