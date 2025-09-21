سفرهای دریایی پر رونق در تابستان 1404؛ ورود بیش از۱۲ هزار مسافر دریایی به کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا راکیان در گفت وگو زنده با برنامه بازتاب صداوسیمای مرکز کیش با اشاره به آمار ورود و خروج مسافران و خودروها از طریق بنادر جزیره گفت: از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه، ۱۲ هزار و ۷۳۰ مسافر و ۶ هزار و 820 دستگاه خودرو وارد جزیره شده اند و در همین بازه زمانی ۵ هزار و 630 دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.

وی افزود: در حال حاضر جابه‌جایی مسافران و خودروها با ۱۱ فروند لندینگ‌کرافت انجام می‌شود که ۹ فروند در مسیر بندر چارک و ۲ فروند در مسیر بندر آفتاب فعال هستند. همچنین ۸ فروند شناور تندرو نیز در حمل‌ونقل مسافران فعالیت می‌کنند. با توجه به استقبال گسترده و کاهش تدریجی گرمای هوا، انتظار می‌رود سفرهای دریایی در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.

راکیان درباره علت استقبال بیشتر مسافران از بندر چارک نسبت به بندر آفتاب گفت: امکانات رفاهی بیشتر در بندر چارک یکی از عوامل این موضوع است. همچنین فاصله زمانی طولانی تر سفر دریایی از چارک به کیش برای گردشگران مطلوب‌تر است. بسیاری از مسافران تمایل دارند برای گردش در شهرهای استان هرمزگان صبح زود از کیش به چارک بروند و شب هنگام بازگردند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره راه‌اندازی سفرهای مستقیم کیش–بندر لنگه تأکید کرد: به دلیل نبود برخی امکانات از جمله گمرک، تاکنون این مسیر برقرار نشده است، اما برای برقراری سفرهای شبانه یا موقت بررسی‌های ایمنی در حال انجام است تا در صورت فراهم شدن شرایط، عملیاتی شود.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی کیش در پایان از مذاکرات و جلسات مستمر با بخش خصوصی برای ورود شناورهای مدرن به ناوگان حمل‌ونقل دریایی خبر داد و اظهار داشت: با تحقق این برنامه، کیفیت خدمات دریایی کیش ارتقا پیدا خواهد کرد.