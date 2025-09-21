رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آیت‌الله دیرباز در این جلسه با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور، خدمت صادقانه و حل مشکلات مردم را وظیفه اصلی مسئولان برشمرد و گفت: مدیران باید در تمامی اقدامات خود، منافع عمومی و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند. اعتماد مردم سرمایه‌ای ارزشمند است که تنها با کار جهادی و ارائه خدمات ملموس به دست می‌آید.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد ماکو، بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات عمومی، فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و نیز توسعه متوازن شهرها و روستاهای منطقه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد.

وی با اشاره به طرح‌های مهمی همچون تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه کریدورهای ترانزیتی، احداث شهرک‌های صنعتی و لجستیک و تقویت گردشگری، اظهار داشت: توسعه منطقه بدون همراهی مردم و پشتیبانی مسئولان دینی و سیاسی ممکن نیست. ما با همکاری نمایندگان مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی، مسیر پیشرفت ماکو را با قدرت ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان همچنین بر عزم جدی مجموعه مدیریتی در رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توجه به معیشت مرزنشینان تأکید کرد.

این جلسه با تبادل نظر پیرامون راهکارهای رفع مشکلات موجود و تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف در مسیر توسعه منطقه آزاد ماکو پایان یافت.

