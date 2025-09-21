خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت‌الله دیرباز:

رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد

رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد
کد خبر : 1689219
لینک کوتاه کپی شد.

در نشست مشترک آیت‌الله دکتر عسگر دیرباز، نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، با مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد ماکو، بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات مردمی و تسریع روند اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در این منطقه تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آیت‌الله دیرباز در این جلسه با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور، خدمت صادقانه و حل مشکلات مردم را وظیفه اصلی مسئولان برشمرد و گفت: مدیران باید در تمامی اقدامات خود، منافع عمومی و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند. اعتماد مردم سرمایه‌ای ارزشمند است که تنها با کار جهادی و ارائه خدمات ملموس به دست می‌آید.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد ماکو، بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات عمومی، فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و نیز توسعه متوازن شهرها و روستاهای منطقه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد.

وی با اشاره به طرح‌های مهمی همچون تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه کریدورهای ترانزیتی، احداث شهرک‌های صنعتی و لجستیک و تقویت گردشگری، اظهار داشت: توسعه منطقه بدون همراهی مردم و پشتیبانی مسئولان دینی و سیاسی ممکن نیست. ما با همکاری نمایندگان مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی، مسیر پیشرفت ماکو را با قدرت ادامه خواهیم داد.

 مدیرعامل سازمان همچنین بر عزم جدی مجموعه مدیریتی در رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توجه به معیشت مرزنشینان تأکید کرد.

این جلسه با تبادل نظر پیرامون راهکارهای رفع مشکلات موجود و تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف در مسیر توسعه منطقه آزاد ماکو پایان یافت.

رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد
رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد
رفع مشکلات مردم اولویت اصلی ماکو باشد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی