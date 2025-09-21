رکوردشکنی در آسمان کیش؛ فلایدبی بازمیگردد
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش از ثبت رکورد تازه پروازها و جابهجایی مسافران خبر داد و اعلام کرد: پروازهای شرکت فلایدبی از اوایل آبان دوباره به این جزیره برقرار میشود.
ایلنا: به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، نصرالله زمانی مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش در گفتوگوی تلویزیونی با برنامه «بازتاب» صداوسیمای مرکز کیش گفت: در روز جمعه ۸۸ نشست و برخاست پروازی انجام شد و پیشتر نیز رکورد ۱۵۲ پرواز در یک روز با جابهجایی نزدیک به ۲۱ هزار مسافر به ثبت رسید که بیسابقه بوده است.
وی با اشاره به رکود ناشی از جنگ ۱۲ روزه افزود: با تدابیر سازمان منطقه آزاد و برگزاری جشنواره تابستانی، شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کردیم.
زمانی توسعه پایانه جدید مسافری را از عوامل اصلی افزایش ظرفیت دانست و گفت: این پایانه امکان پذیرش همزمان ۱۰ پرواز نوع بوئینگ ۷۳۷ و در مجموع ۱۳ تا ۱۵ پرواز را دارد. علاوه بر این، مشکل کمبود پارکینگ هواپیما برطرف شده و امکانات مدرن ترمینال جدید، خدمات به مسافران را ارتقا داده است.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش درباره مسیرهای خارجی اظهار داشت: پروازهای بغداد با فرکانس بالاتر از مهرماه برقرار خواهد شد و همچنین پروازهای شرکت فلایدبی از ۲۷ اکتبر (چهارم یا پنجم آبان) به کیش بازمیگردد و هفتهای سه نوبت انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم ثبات پروازی خاطرنشان کرد: برقراری پرواز تنها با یک یا دو نوبت کافی نیست. چرخه ایجاد پرواز نیازمند چارترکننده، پشتیبانی جامعه هتلداران و حمایت مسئولان استانی است. بدون این هماهنگیها، هیچ مسیری پایدار نمیماند.
زمانی در ادامه با اشاره به دیدگاه معاون وزیر راه گفت: جناب پورفرزانه در بازدید اخیر خود، فرودگاه کیش را جزو برترین فرودگاههای کشور دانست و بر تبدیل شدن آن به سمبل هوشمندسازی فرودگاههای ایران تأکید کرد.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش همچنین به آمار جابهجایی مسافران اشاره کرد و گفت: در ۲۸ روز اخیر بیش از ۱۹۴ هزار نفر از خدمات فرودگاه کیش بهرهمند شدند و در مقایسه با شهریور سال گذشته شاهد رشد ۱۲ درصدی پروازها بودیم.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی در فرودگاه کیش با سرعت در حال انجام است، افزود: بهزودی پذیرش و احراز هویت مسافران بهصورت دیجیتال و با فناوری تشخیص چهره انجام میشود. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت و دقت، کیفیت خدمات و تکریم گردشگران را ارتقا خواهد داد.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی خودروهای شخصی اطراف فرودگاه را از دغدغههای اصلی دانست و گفت: این موضوع سالهاست مطرح است. اخیراً با دادستان محترم و دستگاه قضایی جلساتی برگزار شده تا خودروهای شخصی دارای متولی شوند و فعالیتها ساماندهی گردد. این اقدام مانع از ایجاد حاشیه و خدشهدار شدن چهره زیبای جزیره خواهد شد.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش در پایان با قدردانی از حمایتهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: هدف اصلی ما ارائه خدمات شایسته به گردشگران و تثبیت جایگاه کیش بهعنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور است.