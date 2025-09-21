به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این منطقه، در حاشیه امضای این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد برای واردات خودروهای خدماتی و عمومی اظهار داشت: آماده‌ایم کل ناوگان حمل و نقل عمومی استان را با پلاک منطقه آزاد نوسازی کنیم و با استفاده از این ظرفیت، خدمات شهری را ارتقا دهیم.

شهردار ارومیه نیز با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات موجود شهرداری، گفت: با حمایت استاندار محترم و همکاری منطقه آزاد ماکو، نوسازی ناوگان به زودی آغاز می‌شود و امیدواریم با این اقدام، کیفیت و سطح خدمات به شهروندان افزایش یابد.

این تفاهم‌نامه، علاوه بر نوسازی ناوگان، بهینه‌سازی تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای ارتقای خدمات شهری را هدف قرار داده و نویدبخش تحولی گسترده در حوزه خدمات شهری ارومیه است.