آئین بزرگداشت استاد شهریار در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این آیین که با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، فرزند استاد شهریار، استاد هادی بهجت تبریزی، جمعی از اهالی قلم، پژوهشگران ادبی و دوستداران شعر و ادب همراه بود، اشعاری از استاد شهریار قرائت شد و پژوهشگران به تحلیل و بررسی آثار این شاعر بزرگ پرداختند. همچنین اجرای موسیقی اصیل ایرانی حال و هوای ویژه‌ای به مراسم بخشید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در سخنانی، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل استاد شهریار در تاریخ ادبیات معاصر ایران گفت: شهریار نه تنها شاعری ملی، بلکه سرمایه‌ای معنوی برای جهان اسلام و فرهنگ بشری است. او با اشعار پرمغز خود توانست مضامین دینی، ملی و اجتماعی را در قالبی دلنشین و اثرگذار بیان کند و به همین دلیل همواره در قلب مردم ایران جای دارد.

وی افزود: برگزاری چنین آیین‌هایی در منطقه آزاد ماکو، فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر مفاخر فرهنگی کشور به نسل جوان است. ما معتقدیم پاسداشت بزرگان ادب و فرهنگ ایران، وظیفه‌ای ملی و اجتماعی است و در همین راستا سازمان منطقه آزاد ماکو تلاش می‌کند فعالیت‌های فرهنگی را در کنار برنامه‌های اقتصادی و عمرانی خود با جدیت پیگیری کند.

گروسی تاکید کرد: منطقه آزاد ماکو علاوه بر جایگاه اقتصادی و ترانزیتی، باید به مرکزی برای شکوفایی فرهنگی و هنری نیز تبدیل شود و این هدف، جز با همکاری نهادهای فرهنگی و همراهی مردم محقق نخواهد شد.

این مراسم در راستای پاسداشت مفاخر فرهنگی کشور و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی، به‌ویژه معرفی هرچه بیشتر آثار استاد شهریار به نسل جوان طراحی شده بود.

