خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکوردشکنی در آسمان کیش؛ فلای‌دبی بازمی‌گردد

رکوردشکنی در آسمان کیش؛ فلای‌دبی بازمی‌گردد
کد خبر : 1689196
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش از ثبت رکورد تازه پروازها و جابه‌جایی مسافران خبر داد و اعلام کرد: پروازهای شرکت فلای‌دبی از اوایل آبان دوباره به این جزیره برقرار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نصرالله زمانی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش در گفت‌وگوی تلویزیونی با برنامه «بازتاب» صداوسیمای مرکز کیش گفت: در روز جمعه ۸۸ نشست و برخاست پروازی انجام شد و پیش‌تر نیز رکورد ۱۵۲ پرواز در یک روز با جابه‌جایی نزدیک به ۲۱ هزار مسافر به ثبت رسید که بی‌سابقه بوده است.

وی با اشاره به رکود ناشی از جنگ ۱۲ روزه افزود: با تدابیر سازمان منطقه آزاد و برگزاری جشنواره تابستانی، شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کردیم.

زمانی توسعه پایانه جدید مسافری را از عوامل اصلی افزایش ظرفیت دانست و گفت: این پایانه امکان پذیرش همزمان ۱۰ پرواز نوع بوئینگ ۷۳۷ و در مجموع ۱۳ تا ۱۵ پرواز را دارد. علاوه بر این، مشکل کمبود پارکینگ هواپیما برطرف شده و امکانات مدرن ترمینال جدید، خدمات به مسافران را ارتقا داده است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش درباره مسیرهای خارجی اظهار داشت: پروازهای بغداد با فرکانس بالاتر از مهرماه برقرار خواهد شد و همچنین پروازهای شرکت فلای‌دبی از ۲۷ اکتبر (چهارم یا پنجم آبان) به کیش بازمی‌گردد و هفته‌ای سه نوبت انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم ثبات پروازی خاطرنشان کرد: برقراری پرواز تنها با یک یا دو نوبت کافی نیست. چرخه ایجاد پرواز نیازمند چارترکننده، پشتیبانی جامعه هتلداران و حمایت مسئولان استانی است. بدون این هماهنگی‌ها، هیچ مسیری پایدار نمی‌ماند.

زمانی در ادامه با اشاره به دیدگاه معاون وزیر راه گفت: جناب پور‌فرزانه در بازدید اخیر خود، فرودگاه کیش را جزو برترین فرودگاه‌های کشور دانست و بر تبدیل شدن آن به سمبل هوشمندسازی فرودگاه‌های ایران تأکید کرد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش همچنین به آمار جابه‌جایی مسافران اشاره کرد و گفت: در ۲۸ روز اخیر بیش از ۱۹۴ هزار نفر از خدمات فرودگاه کیش بهره‌مند شدند و در مقایسه با شهریور سال گذشته شاهد رشد ۱۲ درصدی پروازها بودیم.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی در فرودگاه کیش با سرعت در حال انجام است، افزود: به‌زودی پذیرش و احراز هویت مسافران به‌صورت دیجیتال و با فناوری تشخیص چهره انجام می‌شود. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت و دقت، کیفیت خدمات و تکریم گردشگران را ارتقا خواهد داد.

زمانی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی خودروهای شخصی اطراف فرودگاه را از دغدغه‌های اصلی دانست و گفت: این موضوع سال‌هاست مطرح است. اخیراً با دادستان محترم و دستگاه قضایی جلساتی برگزار شده تا خودروهای شخصی دارای متولی شوند و فعالیت‌ها ساماندهی گردد. این اقدام مانع از ایجاد حاشیه و خدشه‌دار شدن چهره زیبای جزیره خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش در پایان با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: هدف اصلی ما ارائه خدمات شایسته به گردشگران و تثبیت جایگاه کیش به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی