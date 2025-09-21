برگزاری چهارمین مدرسه تابستانه زمینشناسی در ارس؛
۶۷ دانشجوی ممتاز کشور از ظرفیتهای بینظیر ژئوپارک جهانی ارس بازدید کردند
چهارمین مدرسه تابستانه زمینشناسی با هدف معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد زمینشناسی، معدنی و ژئوتوریسمی و ژئوپارک منطقه آزاد ارس و استان آذربایجان شرقی میزبان جمعی از دانشجویان برتر کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، چهارمین مدرسه تابستانه زمین شناسی با هدف آشنایی دانشجویان با توانمندی های رشته علوم زمین و معرفی ظرفیت های زمین شناسی، زمین گردشگری و معدنی استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس برگزار شد.
این رویداد تخصصی که از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه جاری به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و با مشارکت علمی دانشگاه تبریز برگزار شد، میزبان ۶۷ دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از دانشگاههای سراسر ایران بود.
هدف اصلی از برگزاری این مدرسه، فراتر از آموزشهای صرفاً تئوری، آشنا ساختن نسل آینده علوم زمین کشور با گنجینههای طبیعی و معدنی منطقه استراتژیک آذربایجان شرقی و بهویژه ژئوپارک جهانی منطقه آزاد ارس عنوان شد.
در آیین اختتامیه این مدرسه پنجروزه، سرپرست اداره ژئوپارک جهانی ارس با تقدیر از حضور پرانگیزه دانشجویان بر آمادگی این ژئوپارک برای گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی تأکید کرد. میثم نجفزاده گفت: ژئوپارک جهانی ارس تنها یک محدوده جغرافیایی نیست بلکه یک آزمایشگاه طبیعی گسترده برای همه علاقهمندان به علوم زمین می باشد. ژئوپارک جهانی ارس با دارا بودن ظرفیتهای بالقوه و بیبدیل خود، آماده پذیرایی از ایدهها و پروژههای تحقیقاتی و توسعهای دانشجویان و اساتید سراسر کشور است.
دکتر بهزاد زمانی، رئیس گروه زمینشناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تبریز و دبیر علمی این مدرسه نیز در حاشیه این رویداد با اشاره به اهمیت آموزشهای میدانی، وجود ژئوپارک جهانی ارس را یک موهبت بینظیر آموزشی خواند و اظهار داشت: ژئوپارک ارس به عنوان یک پایلوت آموزشی زنده، نه تنها برای استان آذربایجان شرقی بلکه برای تمام دانشگاههای کشور یک فرصت استثنایی محسوب میشود و حضور دانشجویان در چنین محیطی، درک آنان از مفاهیم زمینشناسی را بهصورت ملموس و ماندگار تعمیق میبخشد.
شرکتکنندگان در این مدرسه طی روزهای برگزاری از ژئوسایتهای شاخص ژئوپارک جهانی ارس بازدید کردند و تحت راهنمایی اساتید و کارشناسان با سیر تکوین زمینشناختی منطقه، پتانسیلهای معدنی و جاذبههای بینظیر زمینگردشگری (ژئوتوریسم) آن از نزدیک آشنا شدند.
همچنین در پایان این دوره به تمامی دانشجویان گواهی معتبر پایان دوره اعطاء شد.