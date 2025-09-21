مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: آغاز هفته دفاع مقدس یادآور فصلی است که تاریخ ایران، شکوه ایستادگی را با خون و ایمان فرزندانش نوشت. دفاع مقدس تنها روایت جنگی هشت‌ساله نیست؛ کتابی است که در هر صفحه آن درس‌های بی‌پایان از عزت، ایمان، غیرت و خودباوری نهفته است.

امروز در هنگامه‌ای که ملت ایران مسیر پیشرفت، اقتدار اقتصادی و شکوفایی علمی را می‌پیماید، بازخوانی روح دفاع مقدس بیش از هر زمان دیگری ضروری است. زیرا همان‌گونه که رزمندگان ما در سخت‌ترین شرایط به آینده‌ای روشن ایمان داشتند ما نیز در عرصه‌های توسعه، سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور نیازمند همان ایمان، همان امید و همان جسارت هستیم.

منطقه آزاد ارس به‌عنوان دروازه تعاملات اقتصادی کشور با تکیه بر این میراث گران‌بها، مسیر خود را در تحقق آرمان‌های توسعه‌ای ایران اسلامی ادامه خواهد داد. ما باور داریم که رسالت امروز ما پاسداشت خون شهیدان با ساختن آینده‌ای پرامید برای نسل‌های فرداست؛ آینده‌ای که در آن مفاهیم ایثار و مقاومت در قالب پیشرفت، تولید و اشتغال متجلی می‌شود.

این هفته فرصتی است برای تعظیم در برابر مقام شامخ شهیدان و ادای احترام به صبوری جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظّم آنان. درود می‌فرستیم به روان پاک همه آنان که قله‌های سربلندی را با خون خود فتح کردند و پیمان می‌بندیم که در سنگر اقتصاد، فرهنگ و توسعه همان مسیر عزت و استقلال را ادامه دهیم.

انتهای پیام/